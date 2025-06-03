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A-10C「疣豬」要退休了 美國民兵也啟動退役計畫

2025/06/03 14:09

國民兵的A-10C近日已飛往亞利桑那州戴維斯-蒙森基地。（圖取自DVIDS）國民兵的A-10C近日已飛往亞利桑那州戴維斯-蒙森基地。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／台北報導〕美國空軍2023年表態逐年除役A-10型機後，有外媒統計，2024年度退役的「疣豬」的數量已達39架、較前年翻倍。隨著封存規模擴大，A-10將在2028年底全數退光，如今連國民兵的A-10C近日也飛往亞利桑那州戴維斯-蒙森基地準備進行封存作業。

軍聞網站「The Aviationist」報導，美國愛達荷州空軍國民兵（ANG）第124聯隊的1架A-10C「疣豬」攻擊機，近日已飛往亞利桑那州戴維斯-蒙森基地。

該架隸屬第190戰鬥機中隊、編號「78-611」的A-10C，是在5月27日從駐地高文基地起飛，前往有「飛機墳場」之稱的戴維斯-蒙森基地，交由第309航太維修與再生大隊（AMARG）執行除役與封存作業。儘管該聯隊已規劃讓「疣豬」分批飛往當地、在2026年秋季完成汰除作業，但在「過渡」階段，仍將持續接收其他單位移交的同型機，以便維持戰備能量，隨時應對全球突發危機需求，開赴海外執行部署。

相關報導指出，美國空軍先前已在2025財年預算計畫中編列經費，研擬汰除數十架現役「疣豬」，藉此節省後勤維護成本負擔，將經費轉用於生產第5代與研發第6代戰機。雖然此舉符合推動現代化轉型目標，但也代表這款擁有驚人打擊火力與強大防護韌性，以曾是美軍密接空中支援（CAS）任務象徵的「疣豬」，即將揮別在波灣戰爭、阿富汗反恐戰爭與歷次部署行動締造的輝煌戰績，與機上威力強大的GAU-8機砲，一同功成身退。

對此，第124戰鬥機聯隊聯隊長理察森上校則在記者會上，盛讚「疣豬」除形塑該聯隊的作戰模式，更將堅韌、精確與勇往直前等特質，融合成珍貴的精神文化；報導則說，該聯隊預計可望自2027年春季起接裝F-16戰機，未來也將繼續執行海外部署任務，確保美軍全球投射能量與空中優勢。

根據美國空軍規劃，今年財年（FY 2025）將封存56架A-10型機，並逐批除役到2028財年（FY 2028）止，到了2029年，「疣豬」在空中馳騁的身影將正式成為歷史。

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