英皇家海軍120年來首見 陸戰隊出身的詹金斯任最高將領創紀錄

英國皇家海軍第一海務大臣由詹金斯上將（戴大盤帽者）出任。（取自英國皇家海軍德文港基地臉書頁）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕英國皇家海軍第一海務大臣人選出爐，由詹金斯（Gwyn Jenkins）上將擔任此職，接替月前因故遭停職的基伊（Ben Key）上將，成為皇家海軍最高階將領。值得注意的是，英國皇家海軍第一海務大臣職務創設120年來，詹金斯是第一位以陸戰隊上將身分接任此職者。

第一海務大臣是英國皇家海軍之中最高階的軍事職務，基伊上將5月因「私人理由」不再擔任此職，英國皇家海軍5月27日表示，此職務由詹金斯上將正式接任，他在歷史悠久的「勝利號」風帆戰艦（HMS Victory）正式就職。

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英國皇家海軍表示，詹金斯上任後，指揮3萬多名官兵、陸戰隊員、50多艘水面作戰艦、核潛艦與支援艦，以及航空隊直升機、噴射機，同時監督新型二級水面艦「26型」、「31型」巡防艦的建造，以及機敏級、無畏級核潛艦的籌獲工作。

值得注意的是，英國皇家海軍領導人職務經過數百年演變，1904年10月起正式以第一海務大臣為頭銜迄今，這120年來都是由海軍元帥（Admiral of the Fleet）或上將（Admiral）擔任此職，詹金斯則是首位任此要職的陸戰隊上將（General）。

詹金斯曾任陸戰隊突擊旅准將旅長、特種部隊少將總監（Director Special Forces），2022年8月則直接自少將晉升上將，出任國防副參謀長，同年11月調任陸戰隊司令，他接任第一海務大臣後，仍兼任陸戰隊司令一職。詹金斯上將持續兼任陸戰隊司令。（取自英國皇家海軍德文港基地臉書頁）



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