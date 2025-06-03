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英皇家海軍120年來首見 陸戰隊出身的詹金斯任最高將領創紀錄

2025/06/03 14:41

英國皇家海軍第一海務大臣由詹金斯上將（戴大盤帽者）出任。（取自英國皇家海軍德文港基地臉書頁）英國皇家海軍第一海務大臣由詹金斯上將（戴大盤帽者）出任。（取自英國皇家海軍德文港基地臉書頁）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕英國皇家海軍第一海務大臣人選出爐，由詹金斯（Gwyn Jenkins）上將擔任此職，接替月前因故遭停職的基伊（Ben Key）上將，成為皇家海軍最高階將領。值得注意的是，英國皇家海軍第一海務大臣職務創設120年來，詹金斯是第一位以陸戰隊上將身分接任此職者。

第一海務大臣是英國皇家海軍之中最高階的軍事職務，基伊上將5月因「私人理由」不再擔任此職，英國皇家海軍5月27日表示，此職務由詹金斯上將正式接任，他在歷史悠久的「勝利號」風帆戰艦（HMS Victory）正式就職。

英國皇家海軍表示，詹金斯上任後，指揮3萬多名官兵、陸戰隊員、50多艘水面作戰艦、核潛艦與支援艦，以及航空隊直升機、噴射機，同時監督新型二級水面艦「26型」、「31型」巡防艦的建造，以及機敏級、無畏級核潛艦的籌獲工作。

值得注意的是，英國皇家海軍領導人職務經過數百年演變，1904年10月起正式以第一海務大臣為頭銜迄今，這120年來都是由海軍元帥（Admiral of the Fleet）或上將（Admiral）擔任此職，詹金斯則是首位任此要職的陸戰隊上將（General）。

詹金斯曾任陸戰隊突擊旅准將旅長、特種部隊少將總監（Director Special Forces），2022年8月則直接自少將晉升上將，出任國防副參謀長，同年11月調任陸戰隊司令，他接任第一海務大臣後，仍兼任陸戰隊司令一職。英皇家海軍120年來首見 陸戰隊出身的詹金斯任最高將領創紀錄詹金斯上將持續兼任陸戰隊司令。（取自英國皇家海軍德文港基地臉書頁）

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