重創俄戰略轟炸機 烏克蘭突襲牽動全球軍力平衡

俄羅斯航空太空軍的A-50長程雷達預警與管制機。（歐新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭無人機對俄羅斯多座空軍基地發動史無前例的襲擊，重創俄軍長程戰略轟炸機機隊。《華爾街日報》分析，此舉可能動搖俄國對烏戰爭能力，甚至是對美國等遠程對手構成威脅的能力，牽動全球軍事戰略格局。

這些攻擊針對俄軍境內深處的圖波列夫（Tupolev）戰略轟炸機，包括Tu-95與Tu-22機型，這些老舊機型是俄羅斯發動飛彈攻擊與維持核威懾力的主力裝備。基輔表示至少40架受損或被毀，雖然開源情報機構僅能從衛星影像確認14架損毀，但規模仍已相當可觀。

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報導指出，俄國境內現已無法再生產這些冷戰時期開發的轟炸機，其新型機雖具現代化性能，卻缺乏航程與載彈量等核心戰略能力。烏克蘭安全局局長馬柳克（Vasyl Maliuk）證實，攻擊命令由澤倫斯基總統直接下達，目的是回應俄軍夜以繼日對烏國境內的空襲。

俄國將被迫重新部署僅存的戰略轟炸機，並加強保護其軍事資產。專家指出，由於俄羅斯國土遼闊、防空資源有限，這將進一步分散其防禦能力。值得注意的是，部分遭襲基地距基輔逾3000公里，顯示烏克蘭在情報、滲透與打擊能力上的顯著提升。

這次襲擊也影響伊斯坦堡2日進的俄烏和談，雙方僅派出低階代表短暫會晤，僅就交換戰俘達成有限共識，談判缺乏重大進展。

2017年5月，三架俄羅斯圖波列夫Tu-95「熊式」戰略轟炸機（Tupolev Tu-95 "Bear"）編隊飛越莫斯科紅場上空。烏克蘭宣稱，其無人機襲擊已重創包括此型號在內的俄軍長程戰略轟炸機隊。（法新社資料照）

儘管俄國官方僅承認部分損失，聲稱成功攔截部分無人機，但未提出具體證據。外界普遍認為，這場襲擊顯示俄羅斯防空系統的弱點，也再次動搖其作為全球軍事強權的形象。

除了戰略轟炸機損失，報導也指出俄軍一架稀有的A-50長程雷達預警與管制機在此次行動中被摧毀，對俄軍指揮鏈構成重大打擊。專家認為，若烏方聲稱的戰果屬實，將對俄國三位一體核戰力造成損害，影響其在核戰略上的可信嚇阻能力。

同日，英國政府宣布未來將打造最多12艘新型核動力潛艦，並斥資150億英鎊（約2030億台幣）升級核彈頭，顯示歐洲國家正加速強化核防禦以因應俄羅斯威脅。

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