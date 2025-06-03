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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

日經：美國金穹飛彈防禦系統 日本有望參與開發

2025/06/03 18:58

《日經新聞》引用不知名消息來源指出，美國總統川普（右）本月曾與日相石破茂討論合作開發金穹飛彈防禦系統。（路透）《日經新聞》引用不知名消息來源指出，美國總統川普（右）本月曾與日相石破茂討論合作開發金穹飛彈防禦系統。（路透）

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據日媒報導，美國總統川普（Donald Trump）本月與日本首相石破茂通話時，曾與日方討論合作開發「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統的議題。

《路透》引述《日經新聞》消息報導，美國與日本預計會一同開發金穹飛彈防禦系統，且日本的參與可能會成為與美國關稅談判的籌碼，不過《日經新聞》並未在文中說明消息來源。

川普本月透露，他已金穹防禦系統選好了設計方案，並任命美國太空軍將軍葛特萊恩（Michael Guetlein）作為計畫負責人，他期望於2029年卸任前看到大功告成。

根據美國國會預算辦公室（CBO）估算，整套「金穹」計畫在未來20年大約需耗費8310億美元來落實。

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