烏軍第三度襲擊克里米亞大橋 引爆逾1千公斤炸藥

烏克蘭國家安全局在橋下引爆炸藥，導致克里米亞大橋側面受損，至於橋墩下方是否受損仍難評估。（擷取自X @nexta_tv）

李秋明／核稿編輯

烏克蘭國家安全局在橋下引爆炸藥，導致克里米亞大橋側面受損，至於橋墩下方是否受損仍難評估。（擷取自X @nexta_tv）

〔即時新聞／綜合報導〕連接俄國本土與克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge）今（3）日再度遭到烏軍攻擊，負責執行作戰計畫的烏克蘭國家安全局（SBU）聲稱，他們在本次行動中引爆了逾1000公斤的炸藥，成功造成橋梁損傷。

《法新社》報導，烏克蘭情報機構國家安全局表示，該單位「施行了一個獨特的新特別行動，第三次襲擊克里米亞大橋，這次是從水面下」。

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SBU公布的影片顯示，橋墩靠近水面處發生一次大爆炸，碎片四散，另外一張影片擷取畫面也顯示，大橋的側面受到明顯損傷。

SBU解釋，他們在這次行動中引爆了逾1000公斤的炸藥，這些炸藥事先被安裝在橋梁某根柱子的水面下。

《法新社》稱，爆炸所造成的損害規模目前尚不清楚，因為克里米亞大橋在週二下午仍能正常通行，不過據俄羅斯官媒指出，週二上午克里米亞大橋曾短暫封閉約4個小時。

據了解，這次爆炸的引爆點，位於克里米亞大橋最大跨距的橋墩下方，橋墩下方則有多根深入地層的支撐柱，這次爆炸是否影響克里米亞大橋的安全結構，仍待觀察。

????????????Underwater Sabotage: SBU Strikes Crimean Bridge with 1,100 kg of Explosives in Secret Operation



The Security Service of Ukraine has announced a new strike on the Crimean Bridge as part of a “new unique underwater operation.”



According to the SBU statement, the operation… pic.twitter.com/didLCdwk6o — NEXTA （@nexta_tv） June 3, 2025

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