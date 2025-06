烏軍第三度襲擊克里米亞大橋 引爆逾1千公斤炸藥

烏克蘭國家安全局在橋下引爆炸藥,導致克里米亞大橋側面受損,至於橋墩下方是否受損仍難評估。(擷取自X @nexta_tv)

烏克蘭國家安全局在橋下引爆炸藥,導致克里米亞大橋側面受損,至於橋墩下方是否受損仍難評估。(擷取自X @nexta_tv)

〔即時新聞/綜合報導〕連接俄國本土與克里米亞半島的克里米亞大橋(Crimean Bridge)今(3)日再度遭到烏軍攻擊,負責執行作戰計畫的烏克蘭國家安全局(SBU)聲稱,他們在本次行動中引爆了逾1000公斤的炸藥,成功造成橋梁損傷。

《法新社》報導,烏克蘭情報機構國家安全局表示,該單位「施行了一個獨特的新特別行動,第三次襲擊克里米亞大橋,這次是從水面下」。

SBU公布的影片顯示,橋墩靠近水面處發生一次大爆炸,碎片四散,另外一張影片擷取畫面也顯示,大橋的側面受到明顯損傷。

SBU解釋,他們在這次行動中引爆了逾1000公斤的炸藥,這些炸藥事先被安裝在橋梁某根柱子的水面下。

《法新社》稱,爆炸所造成的損害規模目前尚不清楚,因為克里米亞大橋在週二下午仍能正常通行,不過據俄羅斯官媒指出,週二上午克里米亞大橋曾短暫封閉約4個小時。

據了解,這次爆炸的引爆點,位於克里米亞大橋最大跨距的橋墩下方,橋墩下方則有多根深入地層的支撐柱,這次爆炸是否影響克里米亞大橋的安全結構,仍待觀察。

