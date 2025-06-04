售台MS-110偵照莢艙傳外殼破裂 空軍：問題解決丶2025年交運不變

美軍戰機機腹下搭載MS-110偵照莢艙，進行遠距偵照任務。（圖：取自Collins Aerospace公司網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍配合「鳳展專案」F-16 V BLK20戰機性能提升案，向美國軍購6具MS-110偵照莢艙與地面輔助裝備，但卻傳出美方在測試時發現偵照莢艙外殼破裂現象，還造成訊號不穩定等情事，恐影響運交台灣的時程，空軍司令部今天指出，規劃2025年起分批執行裝備交運，全案及人員訓練不受影響。

MS-110偵照莢艙有效偵照距離超過80浬（148.16公里），可在日夜間全天候執行任務，這代表著只要配備這款新型偵照莢艙的F-16戰機一起飛，在安全空域裡就可完整掌握共軍動態，同時能即時傳回地面的接收站。

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軍事專家梅復興曾分析，MS-110偵照莢艙是美軍使用及外銷型DB-110（遠程傾斜拍攝式）的衍生款，MS-110採用多頻譜感測系統，最大焦距拉到110英吋，大幅增加偵照範圍及清晰度。

軍方官員指出，MS-110偵照莢艙有如「千里眼」，具備多頻譜、全天候、高解析度影像觀測能力。MS-110具有長距離丶全空層及全天候偵照監控能力，同時具有即時影像傳輸功能，可使偵照機保持安全距離之外，即時拍攝敵方沿岸軍事動態，進而提供戰場指揮官，更持久正確的情蒐監視能量，做出適當決策。

軍方內部日前傳出消息，指美空軍進行MS-110偵照莢艙的測評時，一度發生訊號不穩定等現象，經多次全面檢視偵照莢艙後發現是莢艙外殼出現裂痕，並造成訊號不穩，美空軍要求製造商要解決此問題後才能交貨，也因此傳出MS-110偵照莢艙交運期程有可能會由原訂的2025年下半年，延至2026年交運的訊息。

軍方說，美方在測評時發現一些問題，但都已快速解決。空軍司令部今天對此表示，規劃2025年起分批執行裝備交運，空軍運用專案管理機制，均能掌握執行進度及交裝情況；全案及人員訓練不受影響。

軍事專家梅復興曾分析，MS-110偵照莢艙是美軍使用及外銷型DB-110（遠程傾斜拍攝式）的衍生款，MS-110採用多頻譜感測系統，最大焦距拉到110英吋，大幅增加偵照範圍及清晰度。（圖：擷取自Collins Aerospace公司發佈影片）

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