國造軍規無人機「爆紅」 專家：應建資安風險分級審核機制

中科院「銳鳶二型」監偵無人機。（本報資料照，記者田裕華攝）

〔記者陳治程／台北報導〕我國近年研製軍規軍用、軍規商用無人機，並因應地緣政治推動無人機「非紅產業鏈」，排除中國製零件的產業資安風險；然而，中科院「銳鳶二型」監偵無人機、「紅火蟻」靶機日前遭爆採用中製模組，即便國防部長顧立雄重申「全機非紅」，但相關機制已引發外界檢視。專家呼籲，政府應建立風險分級導向的審核機制，建立「零件白名單」以兼顧國安和產業發展。

全球生產鏈高度交織 零件「追本溯源」有難度

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前國防部參謀本部飛彈指揮部計畫處長、台灣智庫諮詢委員周宇平表示，我國的「紅色供應鏈排除政策」，旨在禁止行政機關、軍事單位及特定公共工程採購中國製的資通訊產品，以提升資安自主性並防止資訊外洩，但對近年發展快速的無人機產業、複合模組應用領域而言，也帶來結構性挑戰和轉型壓力。

周宇平指出，業界反應無人機、影像監控、通訊模組等領域內產品的細部設計、技術來源不易掌握，不利遵行政府100%去紅的生產政策。圖為國軍2025年「神弓」精準飛彈射擊期間，使用的中科院紅火蟻靶機。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

周宇平進一步分析，面對全球供應鏈高度交織，有許多第三地輸出的終端產品中的核心元件，如影像感測器、通訊無線模組、儲存晶片乃至韌體等，皆有可能「中國製造」；他指出，業界普遍反應，無人機、影像監控、通訊模組等領域產品的內部設計細節、技術來源難以完全掌握，面對政府「完全來源排除」的政策，短期內可替代性不足、成本劇增與研發時程延遲的問題是可預見的。

制定資安風險分級審核 建構「產業零件白名單」

此外，我國雖已投入自主研發無人機，但在高性能航電模組、生產規模、成本等要求下，仍讓民間依賴部分中國製感測模組及圖傳設備；若未有相應的查驗機制和風險分級標準，會使國內採購單位、廠商陷入兩難，讓產業生產、營運面臨停滯。

他建議，我國應研擬相關產業從「全面去紅」的絕對立場，轉向「資安風險導向」的漸進分級策略。具體而言，政府可優先排除涉及「資料處理」、「通訊傳輸」、「遠端控制」與「錄儲功能」的高機敏性模組，像是網路通訊晶片、核心處理器與韌體系統；同時對不具主動傳輸能力的零組件進行審慎驗證。周宇平分析，此舉可使我國在政策許可範圍內「借力」，加速產業發展、升級，進而催生成熟技術。

周宇平建議，我國可優先排除高機敏性的核心元件，並建立資安風險導向的審核機制，適度開放業界採用中製零件，兼顧國安原則及產業發展。圖為中科院「紅雀三型」偵蒐無人機配備的光電偵蒐儀。（本報資料照，記者陳治程攝）

周宇平還建議，政府可建立跨部會協調的「資安模組風險評級與清單制度」，結合國內第三方實驗室的溯源驗證，進一步提升政策執行公信力；這也不失為我國在國安優先的前提下，兼顧技術發展與產業節奏的作法。

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