中國嘗試發展「核電池」AIP潛艦 國防院瞿文中籲持續進行觀察

2023年參與中泰「藍色打擊」（Blue Strike）演習的解放軍海軍039型柴電潛艦，被外界認為衍生出去（2024）年意外沉沒的041型潛艦。（新華社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕中國解放軍海軍去（2024）年曾有一艘041型「周級」潛艦，中，意外在武漢造船廠沉沒，儘管中方事後未對此多加置喙，但有外媒數月後引述美方官員言論證實，解放軍正嘗試發展搭載「核電池」的絕氣推進（AIP）系統柴電潛艦，以擴大水下作戰優勢。國防院學者瞿文中認為，儘管該技術尚待精進，但其引發的戰略問題值得後續觀察。

（原文「中國發展核電池絕氣推進系統之研析」，由國防安全研究院戰略與資源研究所助理研究員翟文中撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

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2024年中，中國海軍一艘新型潛艦於武漢造船廠發生沉沒，這艘列屬041型的「周級」潛艦具有獨特推進系統。根據媒體報導與美軍不具名人士透露，該艦採用了前所未有的「核動力與傳統動力併用系統」，此設計旨在改善柴電潛艦續航力不足的劣勢，並能以較低成本快速地擴大水下艦隊規模，從而取得水下戰略優勢。時至今日，中國官方未對相關事件發表公開聲明，惟該艦推進系統引發的技術與戰略問題值得吾人深入探討。

研析意見

一、就潛艦建造技術言，傳統動力與核動力係截然不同的兩個系統，若將兩者整合至單一艦體內，在空間配置、動力傳輸與操作流程上存在諸多挑戰。在海軍歷史上，雖曾出現核動力與傳統動力結合的構想，惟最終多數仍止於概念設計，未有實際部署艦艇成功案例。因此，媒體指稱的核動力與傳統動力併用系統，當前可能為一種處於原型驗證或工程發展的實驗性載台，其能否發展成熟交付部隊運用仍充滿變數。

二、就潛艦絕氣推進技術言，核動力較史特林引擎、質子交換膜燃料電池與鋰離子電池具有較佳戰術優勢，其可快速提速同時擁有無限潛航能力。然而，核動力運行需增添蒸汽產生器、冷卻迴路與輻射屏蔽等額外裝備與艙段，將導致艦體設計複雜化，配置人員需求增加，同時增加後勤維修負荷。若將核動力與傳統動力兩套系統整合，雖可提升部份戰術性能，由於投入資金過高成本效益偏低。

三、有別於多數媒體與專家的普遍性看法，莎拉．基爾希貝格（Sarah Kirchberger）與克里斯多福．卡爾森（Christopher P. Carlson）提出另一可能性，兩人認為中國正在發展一種新型絕氣推進系統，其採用核電池（nuclear battery）做為輔助推進動力用以取代核反應器與現行各式絕氣裝置。此外，大衛‧艾克斯（David Axe）指出，中國海軍曾將核電池安裝於041型潛艦測試，若渠等說法屬實，顯示中國試圖以核電池作為未來絕氣推進的選項。

四、核電池又稱原子電池（atomic battery）、放射性同位素電池（radioisotope battery）或放射性同位素產生器（radioisotope generator），係利用放射性同位素衰變放出載能粒子將其能量轉換為電能的裝置。核電池與核反應器皆利用核能來產生電力，惟核電池運作並不涉及「連鎖反應」，結構相對簡單且無需複雜的控制系統。前蘇聯海軍曾操作多艘核電池動力潛艦，包括「J」級與「薩羅夫」（Sarov）級潛艦，因此中國海軍研發核電池絕氣推進系統潛艦可能性相當高。

結語

中國海軍現採用史特林引擎做為絕氣推進系統，此技術發展成熟但不具戰術優勢，面對未來水下作戰高強度需求，中國勢必尋求新型技術作為新一代潛艦絕氣推進系統。就系統設計與操作維護言，核電池具有成為下一代潛艦絕氣推進系統的潛力。惟其功率密度較低，無法快速提速致使機動不足，必須在技術上取得突破方能有以致之。未來，燃料電池、鋰離子電池與核電池等技術均有可能納入中國潛艦絕氣推進系統發展路徑，最後何者出線端視技術驗證與軍事評估的結果而定。

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