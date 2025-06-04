軍武新知》中科院自研「離視軸槍瞄系統」 不探頭也能打擊敵軍

中科院長李世強昨（3）日攜手國立中正大學，簽署第二份無人機產業合作備忘錄；期間，中科院也展出多項軍事科研成果。圖為首度公開的「離視軸槍瞄夜視系統」。（中科院提供）

〔記者陳治程／台北報導〕為厚植我國無人機研發量能，中科院繼今（2025）年三月聯手台大、虎尾科大和雲科大共組合作聯盟後，昨（3）日再與國立中正大學簽署MOU，期藉產學合作開創產業新局。昨日現場中，中科院也在場邊展出多項軍事科研成果，其中，首度公開的「離視軸槍瞄夜視系統」，能讓士兵免探頭瞄準就能打擊敵軍，進而提升單兵戰時生存優勢。

中科院表示，有鑑於傳統射擊須貼近槍上的機械瞄具，因此，「離視軸槍瞄夜視系統」可協助士兵加速瞄準射擊，以提升打擊效率及戰時生存性；該系統搭載無線傳輸模組，可搭配槍上的熱顯影像回傳至至射手戰術頭盔上佩戴的顯示器，遂行瞄準射擊，提升人員隱匿性，也降低遭敵火力打擊的風險。

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離視軸槍瞄夜視系統目前尚在原型發展階段，但從現場展示實體來看，該系統可與移除槍枝提把的T91，以及新一代T112戰鬥步槍結合。（中科院提供）

現場展示的初步資訊指出，該系統全重低於1公斤、可觀測數百公尺外目標，並採用「熱輻射被動觀測」機制，減少裝備訊號遭敵截獲、干擾機率，可有效縮短士兵發現、攻擊目標的反應時間，且成像不受強光反制干擾，也不易因天氣、煙霧彈和偽裝等外部因素影響，具備全天候適用的作戰優勢。

此外，從現場展示的系統原型可見，該系統的頭戴顯示器可與國軍現有的模組化頭盔整合，熱顯像瞄具則可安裝於配備戰術滑軌的步槍上。因此，若後續發展成熟，這款瞄具可望兼容於不具槍枝提把的T91、以及量產中的新一代T112戰鬥步槍。

中科院長李世強（中）3日與國立中正大學校長蔡少正（右）共同簽署無人機產業交流合作備忘錄。（中科院提供）

中科院長李世強昨日南下嘉義，和國立中正大學校長蔡少正簽署無人機產業交流合作備忘錄，蔡少正強調，該校在無人機、AI和智通訊等方面都具紮實基礎，法律系教授也可提升相關法令諮商，未來將善用地緣優勢挹注學術研究量能，全力配合園區發展，為國防科技注入新動能。中科院則期許透過產學合作，積極拓展民雄園區相關領域的研發能量，齊力打造半導體業後的第二座「護國神山」。

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