陸軍10軍團重砲射擊 自走砲車火力全開

陸軍十軍團在台中清水舉行重砲射擊，火力全開。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕陸軍第10軍團為提升砲兵部隊訓練成效，今天（4日）在台中市清水區番仔寮陣地實施「重砲保養射擊」任務。射擊武器為M110A2自走砲等5項51門，共計規劃射擊265發，火力全開，場面震撼。除驗證平時武器裝備維護狀況，同時展現國軍堅強的防衛能力。

陸軍十軍團在台中清水舉行重砲射擊，場面壯觀。（記者張軒哲攝）

陸軍第十軍團去年是八月間連續兩天舉行「重砲保養射擊」，今年於今日登場，進行一天的「重砲保養射擊」任務，昨日午後就有清水民眾見到戰車在路上行駛，今天早上海線沿海居民也感受到時炮射擊震撼力，議論紛紛。十軍團表示，昨日傍晚在清水出現的戰車是例行性偵巡任務，與今天重砲射擊任務不同。

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10軍團重砲保養射擊上午登場，M110A2自走砲車在高美地區海灘一字排開，展開一波波射擊，當砲彈命中海上的目標物時，海上水柱四濺，現場響起掌聲。

第十軍團指出，「重砲保養射擊」為年度例行性操演，除驗證各火砲性能，並透過實彈射擊訓練，磨練砲兵部隊「射擊、測地、觀測、通信、砲操」等聯合操作能力，藉此強化官兵本職學能和專業技能。為維護射擊安全，射擊前分別在台中港務分公司、清泉崗機場塔台及各安檢所派遣安全聯絡，有效管制目標區海、空域安全。另由清水分局、苗栗憲兵隊負責陣地外圍道路巡邏及周邊秩序維護，確保射擊任務順利執行。

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