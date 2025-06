意想天開學蘇聯？ 英戰略評估報告建議：從航艦甲板射擊遠程飛彈

英國近期發布《戰略防禦評估報告》(SDR),其中一項建議是未來混合艦隊的英國航艦應引入從甲板發射的遠程飛彈;而目前世界上僅有俄國的「庫茲涅佐夫號」航空母艦有這項設計(如圖)。(圖片取自@DaniKarlg的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕國際戰略趨勢近年面臨重大變動,由英國政府所發布的《戰略防禦評估報告》(SDR)也點出許多針對未來作戰的建議,其中一項令人意外也具爭議性的觀點是,未來混合艦載機聯隊的英國航空母艦應引入從甲板發射的遠程飛彈,不過並未詳細說明是否需改變艦體結構;目前世界上僅有蘇聯時期設計的俄國「庫茲涅佐夫號」航空母艦擁有過此類設計。

英國政府近日發布長達144頁的《戰略防禦評估報告》,當中針對英國武裝部隊提出多項建議,包括尚未證實的戰略和打擊能力、購買更多運輸機及空中預警機、強化英國空軍基地的防空能力、永不停止的彈藥生產策略、組建一支新的混合海軍、F-35B艦載機聯隊應配備無人機、引入可從航空母艦甲板發射的遠程飛彈,以及無人機輔助P-8反潛機並與護衛艦整合等。

英國欲引入可從航空母艦甲板發射的遠程飛彈是一個非常意外的想法,因為這並非伊莉莎白女王級航艦(如圖)最初所規劃的,同時,飛彈發射過程產生的異物碎片,也對戰機起降產生危險。(圖片擷取自@UKinSingapore的X帳號)

其中,引入可從航空母艦甲板發射的遠程飛彈是一個非常令人意外的想法。軍聞網站《The Aviationist》分析表示,這種安排頗為奇怪,並非伊莉莎白女王級航空母艦建造時所規劃的,額外的發射系統可以在甲板上安裝,但這會減少可用的飛行甲板面積;飛彈發射過程中產生的異物碎片(FOD)可能會對飛行甲板環境產生影響,在發射期間與發射後,飛行甲板會暫時無法進行起降,需要先清除異物。

而考慮到通常航艦行動都會有多艘護衛艦艇跟著行動,若將所需的遠程飛彈能力整合到護衛艦中,可能是更為謹慎可行的做法。軍聞網站《THE WARZONE》也補充說明,英國海軍可能正在嘗試為其航空母艦增強對地打擊能力,而若是遠程巡航飛彈,那就可以使用卡車、拖車或是貨櫃發射器從甲板上發射,如此就不用對甲板及整個艦體內部結構進行重新佈局、彈性也較高。

目前世界上僅有俄國的「庫茲涅佐夫號」航空母艦擁有可從甲板發射飛彈的設計,其12管垂直發射井可搭載P-700「花崗岩」反艦飛彈。圖為該艦實際射擊P-700畫面。(圖片取自@WarshipPorn的X帳號)

從航空母艦甲板上發射遠程飛彈的案例來看,目前世界上僅有一艘完成這種部署嘗試,它就是建於蘇聯時期的俄國「庫茲涅佐夫號」(Kuznetsov)航空母艦,該艦於起飛甲板位置設計了12管垂直發射井,可搭載SS-N-19「花崗岩」反艦飛彈(西方俗稱P-700飛彈)。儘管有傳言稱,這些飛彈發射井將在現正進行的大修期間拆除,但目前並未獲得可靠的證實。

