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烏俄開戰3年來首次 美防長赫格塞斯將缺席軍援烏克蘭會議
美國國防部長赫格塞斯。（美聯社檔案照）羅添斌／核稿編輯
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕烏克蘭本月1日起藉由滲透至俄羅斯境內的百架無人機，摧毀數十架俄國軍機，接著爆破克里米亞大橋的支撐結構，但似乎未使挺烏力道減弱的美國回心轉意。《美聯社》4日報導，美國國防部長赫格塞斯將缺席烏克蘭國防聯絡小組會議，也是烏俄開戰3年來，美國首度缺席這場涉及50多名國防領導者的跨國會議。
根據《美聯社》4日報導，美國匿名官員表示，赫格塞斯剛從新加坡的香格里拉對話返回美國，但要等到4日晚間烏克蘭國防聯絡小組會議結束後，才能抵達會議召開地點布魯塞爾，且赫格塞斯也不會以視訊方式參加會議。
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烏克蘭國防聯絡小組會議由前任美國國防部長奧斯汀於2022年創立，共邀集超過50個成員國，向烏克蘭提供總價值超過1260億美元（約新台幣3兆7760萬元）的武器與軍援，美國擔任這個組織的主席國，美國國防部長與參謀長聯席會議主席，每個月以現場或視訊方式參加會議。不過，赫格塞斯已將這個組織的領導權，交給德國與英國主導。
這篇報導直指，這是美國持續與烏俄戰爭劃清界線的最新舉措，法國總統馬克宏日前才示警，如果美國與其他國家為了集中精力，應對與中國的潛在衝突，將面臨嚴重的雙標問題，並減弱美國遏止中國在台灣問題上，爆發任何潛在衝突的信譽。