北韓驅逐艦下水後翻覆多日 船體傳已被扶正

翻覆的北韓驅逐艦經過造船廠與相關單位連日搶救，船體於6月2日扶正，但要將船體修復完成仍需一段時間。圖為5月25日拍攝的船塢現場狀況。（歐新社）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓5月21日舉行5000噸級新型驅逐艦的下水儀式，卻在下水過程中發生嚴重事故，驅逐艦在平行下水時船頭和船尾的船架沒有同時下水，導致船體在造船廠邊翻覆，船體甚至還進水。經過造船廠與相關單位連日搶救，船體於6月2日扶正，但要將船體修復完成仍需一段時間。

專注研究分析北韓的美國監測組織「38 North」 報導指出，根據6月2日拍攝的衛星空拍圖顯示，驅逐艦自5月21日事故發生以來首次被扶正，雖船體部分被雲層遮擋，但船尾的直升機停機坪標記仍清晰可見。

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在5月29日的衛星空拍圖顯示，碼頭上有工人拉動疑似連接船隻的繫繩，在船艦的另一側至少放置了30個疑似氣球的物體，這些氣球的目的似乎是為了保持船隻漂浮，但事後看來，這些氣球似乎是與工人一起用來扶正驅逐艦。

「38 North」報導指出，驅逐艦下水失敗時，船頭仍卡在乾塢，只有船尾入水，但是在6月2日拍攝的衛星空拍圖之中，僅有船體扶正，船頭仍在乾塢，船尾仍在水中。為了修復船體，需要將驅逐艦從水中移動到浮動船塢或是乾塢，但清津造船廠並不具備這樣的基礎設施。軍事專家表示，位於北韓東海岸的清津造船廠主要是生產貨船和漁船，缺乏新型驅逐艦等大型軍艦下水的經驗與專業知識。

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