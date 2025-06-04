日本88式反艦飛彈實射 飛行路徑將通過日俄爭議海域

日本88式地對艦飛彈，射程約150公里至180公里。（圖：取自日本防衛省網站）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為因應日益嚴重的中國丶北韓軍事威脅，日本防衛省決定，今年6月將首度在國內實施陸基反艦飛彈發射訓練，預計6月在北海道的場地進行射擊訓練。外媒報導，飛彈路徑預計將經過千島群島等日俄爭議海域，俄羅斯對此反應強烈。

軍聞網站「Army Recognition」報導，此次實彈射擊原定於北海道新日高町靜內防空射擊場舉行，由於訓練區靠近北部地區爭議領土，已引發俄羅斯的強烈反應。靜內靶場佔地1256平方公里，海上禁區呈扇形佈局，為實彈發射提供有利條件，是通往日本陸上自衛隊北方軍後勤樞紐的戰略通道。

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報導指出，日本預計於6月24日至29日期間，模擬岸基飛彈攻擊海上目標，計畫兩天內分別發射一枚飛彈。特遣隊由第一、第二和第三岸艦飛彈團約300名官兵組成，與以往在美國和澳洲舉行的海外訓練相比，其規模和複雜性顯著提升。

報導說，雖然官員尚未表示要改變演習時間表，但訓練場地靠近與俄羅斯有爭議的領土，引發了莫斯科的強烈外交反應，使本已敏感的地緣政治局勢進一步緊張。除了直接的戰術目的之外，此次演習的重點是完善多域作戰協調，日本陸上自衛隊將提高其情報、監視和偵察 （ISR） 一體化的速度和凝聚力，並提高精確打擊能力。這次演習將檢驗陸上自衛隊在現實作戰條件下執行陸海聯合作戰的準備情況，在重層威懾戰略下從純粹的被動防禦轉向能夠採取有限進攻行動。

在日本本土實施88式反艦飛彈的射擊訓練，88式反艦飛彈射程為150至180公里，與射程達到200公里以上的12式反艦飛彈，目前是日本反艦飛彈部隊的兩大主力，部署在日本西南離島時，能與我國反艦飛彈部隊形成夾擊火網，對中國大型船艦極具嚇阻威力。

報導指出，這次演習體現日本在本土飛彈訓練常態化的決心，減少對外國試驗場的依賴，並進行更頻繁、更具效益的演習。此舉也與擴大國內訓練基礎設施的長期戰略計畫息息相關，包括在小笠原群島的南鳥島建造一個新的飛彈射擊場，預計將於2026年投入使用。這項進展凸顯日本致力建構一個完全自主的飛彈訓練生態系統，以支援沿海防禦體系的快速部署和戰備狀態。

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