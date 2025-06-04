1100公斤炸藥深海引爆 烏克蘭水下攻擊克橋武器揭秘

烏克蘭研發的「Marichka」型水下無人載具。軍事專家推測，SBU可能使用此類大型水下無人機對克里米亞大橋的橋墩進行水下爆破。

（取自Telegram）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國家安全局 （SBU） 第三度成功對克里米亞大橋執行「獨特行動」，此次在水下引爆橋墩主要跨距的支撐柱，據稱使用了相當於1100公斤TNT的炸藥，使大橋「實際上已處於危急狀態」。烏克蘭軍事分析網站《Defense Express》指出，考慮到如此大量的炸藥，不太可能由潛水人員佈設，而更可能是使用了水下無人載具 （UUV）。

《Defense Express》分析，此次水下爆破發生在約10米深的海床上，因此不像前兩次攻擊那樣產生巨大的火光濃煙，實際損毀情況需待潛水作業才能評估，同時也意味著後續修復工作的極大困難。鑑於SBU近期在「蜘蛛網行動」中成功運用FPV無人機打擊俄羅斯戰略轟炸機，此次襲擊克里米亞大橋很可能也運用了先進的無人載具技術。

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報導推測，SBU可能動用了先前已公開展示但久未有消息的「Toloka」 系列水下無人載具。其中，較大型的TLK-400型號長4至6米，航程達1200公里，可攜帶高達500公斤的戰鬥部；而更大的TLK-1000型號長4至12米，航程2000公里，酬載能力更可達5000公斤。

另一款可能被使用的水下無人載具是於2023年8月進行過測試的「Marichka」。該型無人載具長6米，直徑1米，航程可達1000公里，並能攜帶超過1000公斤的炸藥，且可透過縮短航程來增加戰鬥部（炸藥）重量。

烏克蘭「Toloka」 系列水下無人載具概念圖，展示了包括TLK-150、TLK-400及TLK-1000等不同尺寸和酬載能力的型號。其中大型號被指具備執行此次克里米亞大橋攻擊的潛力。

（取自Telegram）

疑似烏克蘭水下無人載具的部署或回收作業畫面。這類載具被認為有能力攜帶大量炸藥，執行針對如克里米亞大橋等高價值目標的遠程水下攻擊任務。

（取自Telegram）

文章指出，所有已知的烏克蘭水下無人載具項目均配備與操作員通訊及衛星導航的系統，可能採用伸縮式桅杆設計，至少在「Marichka」的一張官方照片中可見此類裝置。要抵達克里米亞大橋，水下無人機需航行約650公里（需繞開俄佔克里米亞海岸），最後幾公里的航行最具挑戰性，需避開俄軍可能部署的聲學感測器，並精確通過航道避開水面障礙物。

《Defense Express》亦不排除另一種可能性：水下無人載具（若確實使用）被安裝在一艘駛往亞速海俄羅斯港口的船隻底部。這種方式可以解決航程和自主性問題，同時規避聲學監控，但其任務距離將大幅縮短，可能與目前已知的烏克蘭水下無人載具特性有所不同。

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