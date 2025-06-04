強化與南太友邦國安合作 蔡明彥今與馬紹爾簽署安全合作意向書

國家安全局蔡明彥局長與馬紹爾群島共和國外交暨貿易部康仁德部長簽署《安全合作意向書》。（圖：國家安全局提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國安局長蔡明彥與馬紹爾群島共和國外交暨貿易部部長康仁德（Kalani R. Kaneko），於今日共同簽署《安全合作意向書》（LOI），強化臺灣與馬國安全合作夥伴關係。

馬紹爾總統海妮（Hilda Heine）於蔡局長2024年11月執行賴總統「繁榮南島，智慧永續」維安專案視導時表示，馬國為因應外國海上威脅及境內滲透活動，已成立國家安全辦公室，並建議臺、馬兩國研議簽署《安全合作意向書》，針對「海域意識（Maritime Awareness）」、「網路安全（cybersecurity）」及「反制惡意影響力（countering foreign malign influence）」等領域進行合作，協建馬國安全能量。

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國安局今天指出，近年來，中共在南太平洋地區透過網路駭侵與散布爭訊等手段，企圖影響當地國家政情。臺灣高度關切友邦國家面臨各類複合式威脅，積極與馬紹爾及其他友盟強化合作，共同提升網路安全防禦能力，並反制中共在海外的認知作戰活動。

此次海妮總統率團來臺進行國是訪問，責成該國外交暨貿易部長康仁德代表馬國政府與國安局蔡局長共同簽署《安全合作意向書》，開啟臺馬安全合作新頁。雙方將持續規劃並推動相關合作，包括情訊分享、培力計畫及聯合行動，以共維區域安全穩定及應對境外勢力威脅。

雙方簽約儀式出席觀禮人員，包括：我國駐馬紹爾群島夏季昌大使，以及馬國國會外交暨貿易委員會主席貝將（Joe Bejang）、外交暨貿易部次長席培拉（Isabela Silk）等人。

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