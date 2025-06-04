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泰國斥資5億美元首購瑞典「獅鷲」戰機 F-16遭淘汰出局
〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國4日宣布，計劃斥資5億美元（約150.1億新台幣）採購4架瑞典製「獅鷲」（Gripen）戰鬥機，以更新其空戰機隊。在此次軍購案中，瑞典紳寶集團（Saab）生產的獅鷲E/F型戰機擊敗了美國的F-16戰機。
泰國空軍的「獅鷲」戰鬥機進行飛行表演。泰國4日宣布將採購4架同款E/F型戰機，以更新其空戰機隊。（路透資料照）
《法新社》報導，這批新的獅鷲戰機將取代泰國皇家空軍現役、於1980年代採購的老舊F-16 A/B型戰機。此次採購是泰國為期10年、總計採購12架戰鬥機以現代化其空軍力量計畫的第一階段。
泰國空軍司令潘帕迪（Punpakdee Pattanakul）向記者表示：「這是一項重要計畫，旨在強化我國軍力以保護國家主權。」
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此項採購訂單預計將於7月中旬提交泰國內閣批准，並有望在8月底前敲定。去年8月，一個採購委員會經過長達10個月的審議後，建議採購獅鷲戰機而非F-16。目前，泰國已擁有11架較舊型號的獅鷲戰機，同時也操作數十架F-16戰機。
獅鷲戰機以成本效益高、維護簡便著稱，對預算有限的中等規模空軍具高度吸引力。與美國F-16相比，獅鷲不僅可搭載多國武器系統，亦不受美國出口限制制約，更符合泰國希望保持軍事自主的戰略考量。
《法新社》分析指出，泰國此次選擇瑞典戰機而非美國產品，恐對其與美國川普政府達成關稅協議的努力造成不利影響。泰國一直希望能就川普總統威脅對泰國商品加徵的36%「互惠」關稅，進行某種形式的減免協商。由於川普政府一向將軍售與經貿政策綁在一起，泰國選擇瑞典戰機勢將使雙邊關係面臨更多變數。