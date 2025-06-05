烏克蘭公佈「蜘蛛網行動」新片！摧毀俄機如入無人之境

無人機鎖定俄軍A-50預警機。（圖擷取自烏克蘭安全局YouTube）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方6月1日發動「蜘蛛網行動」，在俄羅斯境內以大批無人機攻擊多座軍用機場，造成41架俄羅斯軍機全毀或半毀。烏克蘭國家安全局（SBU）4日公布「蜘蛛網行動」的最新影片，顯示無人機對俄羅斯多座機場的戰略機種進行精準打擊，其中便有十分珍貴的A-50預警機。

無人機飛向俄軍Tu-95轟炸機。（圖擷取自烏克蘭安全局YouTube）

綜合外媒報導，烏克蘭安全局指出，1日的行動中動用117架無人機襲擊俄羅斯的4座空軍基地，包括伊凡諾沃州的「伊凡諾沃-北方」（Ivanovo-Pivnichne）基地、莫曼斯克州的奧列尼亞（Olenya）基地、伊爾庫茨克州的貝拉雅（Belaya）基地及梁贊州的佳吉列沃（Dyagilevo）基地。無人機共擊中41架俄軍戰略機型，包括An-12運輸機、Tu-95轟炸機、Tu-22M3轟炸機、Tu-160轟炸機、Il-78運輸機以及A-50預警機。

無人機飛向俄軍Tu-22M3轟炸機，可見其背面堆滿輪胎。（圖擷取自烏克蘭安全局YouTube）

在烏克蘭安全局公佈的最新無人機影片顯示，無人機飛向各式俄羅斯軍機周邊，可看見俄軍為了降低被紅外線導引系統偵測，在各式轟炸機或運輸機上放置不少輪胎，試圖以輪胎來降低飛機可辨識度，以免被偵測。不過在此次的「蜘蛛網行動」中，利用輪胎的「偽裝」似乎沒有太大作用。

無人機飛向俄軍An-12運輸機。（圖擷取自烏克蘭安全局YouTube）

烏克蘭安全局指出，被擊中的41架軍機中，大部分都已被徹底摧毀，另外一些受損的飛機需要多年修復。烏克蘭安全局提到，此次攻擊行動中採用現代無人機控制技術，結合了AI演算法和操作員操控，當無人機失去控制信號時，就會轉為AI方式以既定路線執行任務，在靠近或接觸到目標時自動引爆。

由於俄羅斯目前已無法量產A-50、Tu-95、Tu-22M3等舊式戰略機種，任何損失均難以彌補，此次「蜘蛛網行動」對於俄軍的空中預警、戰略打擊與後勤能力構成重大打擊。

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