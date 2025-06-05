普廷我麻吉！金正恩拍胸脯「無條件挺你打到底」

俄羅斯總統普廷（左）與北韓領導人金正恩2024年6月19日出席在平壤舉行的國宴。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓領導人金正恩昨天（4日）向到訪的俄羅斯高階官員承諾，平壤將「無條件支持」俄羅斯對烏克蘭作戰。北韓官媒朝中社 （KCNA） 週四報導此消息，突顯兩國合作關係持續擴大。

《美聯社》報導，今年四月，俄羅斯與北韓首次正式確認北韓軍隊已部署至俄羅斯，稱兩國士兵並肩作戰，擊退烏軍對俄國庫斯克 （Kursk） 邊境地區的入侵。當時俄總統普廷感謝北韓參戰，並承諾不忘其犧牲。

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朝中社指出，金正恩4日在平壤會見俄羅斯聯邦安全會議秘書、前防長紹伊古 （Sergei Shoigu） 時確認，北韓將「在包括烏克蘭問題在內的所有關鍵國際政治議題上，無條件支持俄羅斯的立場及其外交政策」。

報導稱，雙方討論了如何鞏固兩國戰略夥伴關係，並在烏克蘭問題及其他未指明的國際局勢上達成共識，但未詳述內容。俄官媒塔斯社 （Tass） 引述俄安全會議新聞處消息，紹伊古與金正恩還討論了重建庫斯克地區的前景，並規劃紀念北韓士兵貢獻的措施。

俄羅斯2025年四月曾宣稱已完全收復庫斯克地區，但烏克蘭堅稱仍有部隊駐紮。烏軍總司令瑟爾斯基 （Oleksandr Syrskyi） 上週六重申，烏軍仍在俄國庫斯克地區佔有領土。蕭依古上次訪問北韓是在今年三月。

目前俄朝雙方均未透露在俄北韓軍隊的具體人數。但美、韓及烏克蘭情報官員先前曾表示，北韓去年秋季派遣了1萬至1.2萬名士兵赴俄，這是自1950至53年韓戰以來，北韓首次參與大規模武裝衝突。南韓當局近期稱，北韓今年稍早又增派約3000名士兵至俄羅斯。

此外，北韓也持續向俄羅斯供應大量常規武器。南韓、美國及其夥伴相信，俄羅斯為此向北韓提供了經濟和軍事援助，並擔憂俄國可能轉讓先進技術，協助北韓增強其針對敵對國家的核武計畫。

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