軍武圖輯》十軍團重砲保養射擊 同時彈著、高射界射擊樣樣來

十軍團昨（4）日重砲保養射擊期間，M109A2自走砲執行城鎮戰用的「高射界射擊」，是繼去年八軍團後，再有部隊跟進實施演練。（國防部發言人官方Facebook）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕陸軍年度操演「重砲保養射擊」，昨（4）日由十軍團率先在台中甲南海灘展開，操演首日集結旗下砲兵單位、砲訓部，大陣仗擺出51門火砲，先後實施多項不同時機、射角的射擊課目；去（2024）年在八軍團天雷操演中首開的「高射界射擊」，也在本次操演中跟進實施，凸顯這項例行操演正陸續加入不同訓練元素，提升操演成效。

十軍團本次實施重砲保養射擊，由58砲指部三個砲兵營，機步234旅砲兵營和砲訓部參演，並出動M109A2、M110A2自走砲，155公厘牽引砲、加農砲，以及8吋牽引砲共51門，先後實施「長拉火繩單砲翼次射」、「第一線及第二線分別齊放」、「高射界射擊」及「原級校正」四項實彈課目，使官兵熟稔「射、測、觀、通、砲」程序，達成訓練目標。

請繼續往下閱讀...

本次十軍團重砲射擊操演擺出的M110A2自走砲。（國防部發言人官方Facebook）操演首日，十軍團集結58砲三支砲兵營、234旅砲兵營，以及砲訓部，先後實施多波次、多角度的射擊訓練，厚植砲兵操作經驗。圖中還可見155公厘的牽引式火砲。（國防部發言人官方Facebook）

其中，由58砲指部砲3營、機步234旅砲兵營屬M109A2自走砲實施的「高射界射擊」，去年就曾在八軍團重砲保養射擊的「天雷操演」中首度實施，旨在克服戰場環境中遭遇的地形、建築障礙，以超越射擊方式遂行對敵反制；此外，參演部隊也演練同一波次、不同射角的實彈課目，藉此厚植單砲、多發的「同時彈著」（Time on Target）戰技，積累操作經驗。

參演官兵為M110A2自走砲實施彈藥裝填。（取自軍聞社）

漁業署4月底公告的射擊通報指出，十軍團本次重砲保養射擊預劃於昨、今日，以及11、12日陸續實施，並分別在上午7至9時、9至11時間管制實施陣地外的海、空域，並管制周邊空域的最大彈道高度達1萬8千呎（約5486公尺）之譜，超過八軍團去年、今年重砲射擊操演的限高紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法