擴充空中兵力優先 菲簽約加購12架FA-50PH輕攻擊機

菲律賓空軍的FA-50PH輕攻擊機。（菲律賓空軍官方Facebook）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓國防部防衛事業廳（DAPA）4日宣布，已和菲律賓國防部正式簽署一紙近7億美元（約新台幣206.39億元）合約，將出售該國新一批12架FA-50PH輕攻擊機；這筆軍售除將深化兩國軍事交流，更是菲國繼2014年後，再度籌獲同款先進的超音速空中儎台，在對美新型F-16戰機採購未定之際，可加速建構菲國空軍的現代化戰力。

防衛事業廳指出，雙方前（3）日拍板簽署12架FA-50PH輕攻擊機的採購合約、總金額約7億美元，而本次簽約也是菲國繼2014年後，再度下訂同型機。該機於菲國空軍服役後，先後投入2017年的馬拉威恐怖攻擊（Siege of Marawi），以及去（2024）年在澳洲舉辦的「漆黑」（Pitch Black）多國演習，因此，新一輪戰機採購可望再強化菲國空軍的的整體戰力。

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南韓國防部防衛事業廳4日宣布，菲律賓日前已正式簽約採購新一批12架FA-50PH輕攻擊機，並強調是今（2025）年度最大金額的軍售案。（南韓國防部防衛事業廳官方Facebook）

根據防衛事業廳統計，由南韓航太工業（KAI）研製的FA-50輕攻擊機，至今已出口至菲律賓，印尼、泰國、伊拉克、馬來西亞和波蘭6國，出口數量超過140架；此外，菲律賓過去十年間對南韓的軍事採購金額接近30億美元（約新台幣883.95億元），已是韓國在東南亞地區的最大合作夥伴。

菲國採購的FA-50輕攻擊機，搭載一具美國奇異F404渦扇發動機，最大飛行速度達1.5馬赫，機載武裝高度整合美系裝備，除20公厘M197機砲外，還可搭載AIM-9「響尾蛇」短程空對空飛彈、AGM-65「小牛」空對地飛彈，以及Mk82五百磅炸彈、JDAM聯合直攻彈藥等，作戰性能全面。

圖為巴林空軍F-16D Block 70雙座型戰機。（美軍DVIDS網站）

此外，美國國務院今（2025）年4月曾公告同意售菲20架最新型的F-16C/D Block 70/72戰機，還附帶「狙擊手」標定莢艙、「蝮蛇之盾」內嵌式電戰系統和戰術頭盔等先進裝備，但馬尼拉當局目前尚未對此釋出進一步消息。

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