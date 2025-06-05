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北市後備旅擴大教召 本週進入內湖戰備訓練
繼去年北市後備旅進入政治大學教召後，本周將在北市內湖鬧區教召一個營。（圖取自青年日報）
羅添斌／核稿編輯
〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部近年透過擴增教召訓能、精進教召形式與內容、改善召訓編組與選員等多重方式提升後備戰力。其中，台北市後備旅防衛範圍涵蓋許多要設施及政府機關，其重要性不言而喻。繼去年北市後備旅進入政治大學教召後，本週將在北市內湖教召一個營，能見度可說是越來越高。
台北市後備旅去年11月在國立政治大學進行7天舊制教育召集後，今年度則於本月7日開始於內湖進行7天教召，召訓地點包括國防醫學院、臺北市網球中心、國防醫學院衛勤訓練中心及安湖區民活動中心，附近有多家企業，平日聚集眾多上班族，屆時訓員出現於街道，應會成為民眾焦點。
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不過，由於召訓地點鄰隔內湖輕工業區及科技園區，交通流量龐雜，知情人士說，為求安全起見，教召部隊僅會於召訓點附近訓練、活動，不會進行長距離移動。
而綜觀教召地區趨勢，過往教召點多選於人流較少的地方實施，地點則多選擇宮廟、鄰里活動中心、空置學校等，雖然本次亦有徵用里民活動中心，但召訓地點與過往相比更鄰靠城市鬧區，實屬相對少見。