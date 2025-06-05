陸戰隊99旅北上馳援首都 漢光演習驗證機動跨區增援

圖為AAV7參與漢光39號演習。（資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕海軍陸戰隊近年隨美軍陸戰隊積極轉型，戰車營、砲兵營分別改為「無人機營」和「火力營」，成為國軍兵力結構改革先鋒，陸軍未來也將參考陸戰隊轉型方向。同時，中樞防衛任務遽增，66旅與憲兵接力，將防衛圈延伸至淡水、林口等台北外圍區域。據了解，知情人士透露，軍方預計在本次漢光演習期間，首次調動南部的陸戰99旅北上跨作戰區增援，機動馳援首都衛戍，鞏固大台北防衛戰力，將成本次漢光重點。

由於台北憲兵部隊編裝屬於機步旅型態，即便人數擴編至兩倍，兩個機步旅規模的兵力也還是不足以衛戍廣大首都地區，因此陸戰66旅加入衛戍大台北任務，並仿效美陸戰隊轉型。而在裁撤戰車營後，陸戰隊戰力機動可更為快速，編裝特性更朝機步旅傾斜，也符合美軍陸戰隊快進快出特性。在成立無人機打擊部隊後，理論上火力範圍也較機步旅更廣，戰力可觸及首都圈。

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不過，據了解，在馬政府時期的漢光演習，就已實施驗證過機步旅北上跨區增援，卻成效不彰，不僅北上抵至北台灣時，漢光演習已經結束，耗時數周結果更減員超過三成，體現在敵海空優勢兵力打擊下，道路被毀，部隊一邊應對防空一邊前進，難以快速機動，因此後來才改變為機步旅僅需支援鄰近戰區。

同時，過去機步旅北上持續被敵火籠罩而有機動困難，因此安全的行軍路徑僅剩淺山要域或深山縱貫線，卻又會面臨路網單一稀缺、道路阻斷等困難；另機步旅在接裝雲豹甲車後，可更容易施行增援，但海軍陸戰隊目前未有明確規劃接收雲豹甲車，令人好奇99旅在本次漢光將如何驗證作戰概念。

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