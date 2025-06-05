你要賣，我還沒說要買啊...菲國防長駁斥採購美F-16決議 稱媒體炒作

菲國國防部長特奧多羅近日在新加坡會議上表示，他們尚未決定是否要推進購買F-16，甚至尚未收到正式報價，並駁斥出售案是「媒體炒作」，形同直接對美方「潑冷水」。（圖片取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國國防安全合作局（DSCA）4月宣布，國務院已批准以56億美元價格出售菲律賓20架新型F-16戰機；然而，菲國國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）近期在新加坡的會議上卻表示，他們尚未決定是否要推進購買F-16，甚至尚未收到正式報價，並駁斥出售案是「媒體炒作」，形同直接對美方「潑冷水」。

美國國務院4月批准向菲律賓出售20架F-16C/D Block70/72戰機軍售案，總價值為56億美元，並作為一項包括飛彈、炸彈和其他軍事銷售計畫的一部分，令外界相當振奮。

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不過據軍聞網站《Defense News》報導，菲律賓國防部長特奧多羅近期在新加坡舉行的香格里拉防務對話（Shangri-La Dialogue）之餘，卻表態對這項採購案的訊息相當懷疑，因為菲律賓尚未決定要採購美製的F-16戰機，甚至尚未收到購買第四代戰鬥機的正式報價，就算收到了他的部門也不確定是否願意購買。

特奧多羅表示，菲律賓尚未決定要採購美製的F-16戰機，但也並未說明國務院最初批准此事的原因。圖為今年5月，特奧多羅（中者）視導駐軍。（圖片取自菲律賓空軍臉書）

特奧多羅表示，菲國還沒有決定何時要採購多用途戰鬥機以及採購哪種型號；他甚至認為所謂的出售是「媒體炒作」，但他並沒有解釋國務院最初批准此事的原因。F-16軍售案對一些菲律賓官員來說，是美國長期承諾的體現，美防長赫格塞斯也在新加坡會議上警告，北京構成的軍事威脅「可能迫在眉睫」，並敦促盟友增加國防支出。

然而，智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）分析，56億美元的出售案將佔據菲律賓國防預算的很大一部分，馬尼拉每年的軍事支出約為60億美元，其已佔其GDP的1.3%。超出能力負擔的金額，可能是菲國有意打退堂鼓的原因之一。

此外，外界也無法確定這次的「潑冷水」案幕後是否與中國有關，但報導指出，這次會議上，特奧多羅與出席會議的中國代表發生了激烈爭論，中國代表對菲律賓與美國的同盟關係提出了尖銳的問題。特奧多羅在公開發言時表態，中國要成為一個有效的談判夥伴，還需要做很多工作來建立信任。

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