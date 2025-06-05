拒絕澤倫斯基「和平談判 」普廷：誰會和恐怖份子談判？

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）週二（4日）強硬回應烏克蘭提出的停火談判呼籲，直指基輔政權「根本不想要和平」。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）週二（4日）強硬回應烏克蘭提出的停火談判呼籲，直指基輔政權「根本不想要和平」，並指控烏軍策劃針對俄境基礎設施的「恐怖攻擊」，導致至少7人喪命、115人受傷。他更指責烏克蘭「正在淪為恐怖組織」，其背後西方支持者也「形同共犯」。

根據《基輔獨立報》報導，普廷在電視直播的內閣會議中發表強硬談話，稱5月31日深夜俄國布良斯克州（Bryansk region）與庫爾斯克州（Kursk region）的兩座鐵路橋遭爆炸毀損，正值烏俄6月2日在土耳其伊斯坦堡進行和平談判前夕。他直言：「和恐怖份子有什麼好談的？」

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據俄方調查，布良斯克地區一座鐵路橋在一列搭載388名乘客的列車通過後不久被炸毀，另一起爆炸則發生在鄰近的庫爾斯克。這兩州皆與烏克蘭接壤，戰爭以來頻遭跨境攻擊。

對於烏克蘭呼籲即刻實施30天無條件停火，普廷明確拒絕，認為只會讓基輔有時間整補兵力、接收西方軍援與策劃更多攻擊。他反問：「為什麼要讓他們從戰鬥中休息，準備下一波襲擊？」

儘管俄方也曾於伊斯坦堡談判中提出在前線特定區域進行2至3天的局部停火，以便收回戰場上的陣亡士兵，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）並不同意，他在記者會中嗆聲：「這不是停火，是偽善。他們說要回收陣亡者遺體，我覺得這群人是白癡，因為真正的停火，應該是讓人不再死亡。」

普廷則回應，對烏方的回絕並不意外，並批評基輔「權力比人民的生命還重要」。

不過，普廷此次發言中，並未提及烏克蘭6月1日發動的大規模無人機攻擊，該行動被稱為「蛛網行動」（Operation Spiderweb），成功摧毀俄國多處戰略空軍基地，堪稱戰爭以來對俄軍最大的空中打擊之一。

根據烏克蘭安全局（SBU）消息，烏軍使用第一人稱視角（FPV）無人機，秘密運入俄境並藏於卡車中，對4座俄軍空軍基地展開攻擊，共擊毀或重創41架軍機，包括重型轟炸機與珍貴的A-50空中預警機，損失估計高達70億美元。

由於多架戰機無法修復，專家分析俄羅斯長程空軍戰力將受到嚴重打擊，也可能牽動未來戰局發展。

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