美海軍第六代戰機F/A-XX加速推進 鎖定未來空優抗衡中國

美國波音公司 （Boeing） 發布的F/A-XX第六代戰機概念圖。美國海軍正加速此計畫，旨在開發下一代主力艦載機以維持未來空優。 （圖：波音公司）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍第六代F/A-XX戰機計畫已正式進入作戰測評與實彈測試階段，向最終合約簽署邁進。儘管傳出取消疑慮，國會與海軍高層仍強調該計畫對未來空戰至關重要。

根據《Naval News》報導，F/A-XX已於2024年12月至2025年4月間，由開發測試評估（DT&E）階段轉入美國作戰測評與實彈測試總署（DOT&E）主導的發展測試（DT）、作戰測試（OT）與實彈測試（LF&E）階段。

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目前案件已進入最終廠商評選，由諾斯洛普・格魯曼（Northrop Grumman）與波音（Boeing）進行最後角逐。海軍官員向《Naval News》證實，合約簽署時程已臨近。洛克希德・馬丁（Lockheed Martin）因無法符合計畫要求已遭剔除，波音則是擊敗洛馬拿下空軍次世代空優戰機（NGAD）合約。

諾斯洛普·格魯曼公司 （Northrop Grumman） 廣告中展示的第六代戰機概念圖（左），可能與美國海軍F/A-XX計畫相關。圖中亦可見該公司其他產品，包括B-21匿蹤轟炸機（遠方空中輪廓）。（圖：諾斯洛普·格魯曼公司）

海軍少將唐納利（Michael Donnelly）指出，F/A-XX航程將比現役F/A-18E/F與F-35C戰機增加25%，並採「人機迴路」（man-on-the-loop）架構，可與無人機協同運作，大幅提升艦載航空兵力在高威脅環境的作戰能力。

海軍航空部司令齊佛（Daniel Cheever）於3月發布的《2025海軍航空兵力白皮書》中強調，F/A-XX為未來艦載機隊關鍵戰力，相關作業持續推進，並未如外傳遭延宕。《War Zone》與《Naval News》皆指出，目前無法確認《路透》先前關於取消風險的消息真實性。

眾議院國防撥款小組主席卡爾弗特（Ken Calvert）於5月監督聽證會中嚴正表態，反對任何試圖拖延或取消F/A-XX的行動。他強調：「我們需要第六代戰機。如果在採購上猶豫，未來與中國的潛在衝突中恐將陷入致命劣勢。我們沒有時間再等了。」

一旦計畫遭延宕或取消，將讓美國海軍失去構想中不可或缺的關鍵戰機。這與海軍先前取消高超音速空射攻擊飛彈（HALO）計畫相呼應，使F/A-XX更顯重要。

根據國會最新預算案，F/A-XX計畫將獲得7.5億美元追加經費加速研發。然而，五角大廈並不支持這筆追加預算，甚至表達反對立場，顯示國防部內部對該項目長期走向仍抱持疑慮，與國會態度明顯分歧。該案能否順利邁入量產部署，未來仍有變數待觀察。

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