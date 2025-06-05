Quicksink精準導引炸彈很成熟 美軍完成500磅炸彈投彈測試

圖為掛載於美國空軍A-10攻擊機上的GBU-39B「小直徑炸彈」（SDB-I）。（美軍DVIDS網站）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍本世紀開始研究在傳統炸彈上加裝精準導引套件，使便宜的炸彈也能發揮飛彈的戰鬥效益。在美軍研製出兩代250磅的小直徑精準導引炸彈後，開始研究在500磅炸彈上加裝導引套件。美國空軍研究實驗室（AFRL）昨日更宣布，已經完成500磅炸彈的投彈測試，代表美軍朝炸彈全面導引化又邁進一步。

軍聞網站「The Warzone」報導，美國空軍研究實驗室（AFRL）昨日宣布已成功GBU-38的「快沉」（Quicksink）炸彈的測試，但並未透露具體測試時間。AFRL表示，一架B-2「幽靈」隱形轟炸機在海灣試驗場上空投下了該炸彈，該試驗場由位於佛羅裡達州的埃格林空軍基地。

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報導指出，美軍最早於2021年公布「快沉」計畫，AFRL表示，這款500磅（約230公斤）的新型「快沉」炸彈拓展了B-2的瞄準能力，為指揮官提供更多創新作戰解決方案。

報導指出，典型的JDAM由低阻力炸彈外觀、包含GPS輔助慣性導航系統（INS）導引組件的新型彈翼以及氣動條組成，JDAM套件適用於1000磅級炸彈，以及500磅級和2000磅級炸彈。但JDAM只能打擊靜態目標，可以為各種類型的非導引炸彈製造套件，包括通用高爆炸彈和掩體炸彈。

「快沉」炸彈則是將JDAM套件與安裝在彈頭的新型紅外線成像導引頭結合，透過加裝滑翔翼等導引套件，可有限度的攻擊移動目標，使用滑翔套件還能家炸彈射程從15英里延長至45英里。而「快沉」炸彈顯然已成為一種成本顯著降低的攻擊敵艦的選擇，JDAM套件成本約為85000美元，AFRL則曾表示，「快沉」的導引頭成本約為20萬美元，但隨著產量增加，目標可將價格降至5萬美元左右；相較之下，美國軍方首款空射反艦巡航飛彈AGM-158C遠程反艦飛彈（LRASM）的單位成本約為300萬美元，AGM-84魚叉飛彈的價格則為140萬美元左右。

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