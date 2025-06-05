烏克蘭部署AI自動砲塔「天空哨兵」 成功擊殺6架俄製無人機

烏克蘭研發的AI智能自動砲塔「天空哨兵」（Sky Sentinel） 在夜間進行實彈射擊測試。該系統設計用於自主識別並攔截無人機等空中威脅。（圖取自United24 ）



羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭近期在前線部署一款名為「天空哨兵」（Sky Sentinel）」的人工智慧（AI）自動砲塔，具備攔截伊朗製「見證者」（Shahed）無人機的能力。根據《商業內幕》（Business Insider）報導，烏軍防空部隊指揮官尤里（Yuriy）透露，截至上週，已有一座「天空哨兵」原型機在六次實戰中擊落六架無人機。這是外界首度確認該系統具備實際擊落紀錄。

烏克蘭政府募資平台「United24」也指出，一部原型機已部署至前線，成功擊落四架「見證者」 無人機，並具備攔截巡弋飛彈的潛力。雖然許多技術細節因安全考量未公開，該系統已證明能擊殺低空、快速飛行目標，並於測試中擊中比「見證者」體積小五倍的目標。

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「天空哨兵」的最大特點是高度自動化。尤里表示，該武器由AI驅動，設計目的是實現自主運作，幾乎不需人力介入。當砲塔與雷達同步後，系統能自動掃描空域、識別目標、計算速度與飛行軌跡，並鎖定最佳射擊點。儘管射擊仍需人工授權，但偵測、追蹤與瞄準皆由AI處理，能有效辨識鳥類與無人機之間的差異，並考量風速等環境因素以提高精準度。

該系統可360度旋轉，配備機槍，能打擊時速高達800公里的小型高速目標。單位造價約為15萬美元（約新台幣447.9萬元），遠低於美製愛國者飛彈系統每枚飛彈400萬美元（約新台幣1億1944萬元）、整體系統造價約11億美元（約新台幣328.46億元）的成本。烏方認為，儘管「天空哨兵」難以攔截高速彈道飛彈，但在對付成本較低的無人機上極具效益。

隨著俄軍密集發動空襲，烏克蘭對於中低空防空系統的需求日益迫切。光是上週末，俄羅斯就發射了472架攻擊與誘敵無人機，創下規模新高。「見證者」無人機由伊朗設計、俄方大量使用，目的是消耗烏軍昂貴的防空資源。「天空哨兵」若能量產，將有助於城市與前線防衛，United24估計保護一座城市需部署10至30套該系統。

該武器系統完全由烏克蘭團隊設計與測試，軟體也為烏克蘭工程師自主開發，僅部分零組件仰賴無可替代的外國製品。烏方未公開開發團隊名稱，以保護武器研發機構的安全。這套系統也象徵烏克蘭本土國防產業的擴張，正逐步減少對外援軍火的依賴，特別是在美國軍援前景不明的情況下。

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