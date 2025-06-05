俄軍售震撼彈！賣給印度Su-57E匿蹤戰機 還附「原始碼」

俄羅斯Su-57E匿蹤戰機，若連同原始碼售予印度，將對區域軍力平衡產生重大影響。（圖：俄羅斯航空太空軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯聯合飛機公司6月4日向印度政府提出震撼提案，願意提供最先進的蘇愷57E（Su-57E）匿蹤戰機及其完整原始碼存取權限。此舉將讓印度在「印度製造」計畫下整合自主航電設備與武器，開放程度遠超西方軍火商過往讓步，正面挑戰美國F-35A戰機競爭方案，為印太軍備競賽投下新變數。

軍聞網站《Army Recognition》報導，Su-57E是俄羅斯最頂尖的第五代匿蹤戰機出口版本，核心優勢在於低可偵測性、超音速巡航能力以及先進的感測器融合技術。據悉，此次提供給印度的版本，將配備採用尖端氮化鎵（GaN）技術的主動電子掃描陣列雷達（AESA），並搭載印度自行研發的任務電腦，這與印度空軍現役Su-30MKI機隊的「超級30」升級計畫方向一致，有助於技術銜接與後勤整合。

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更關鍵的是，開放原始碼將使Su-57E能夠無縫接軌印度國產武器系統。這包括阿斯特拉（Astra） 系列的Mk1與Mk2型超視距空對空飛彈、魯德拉姆（Rudram）系列反輻射飛彈，以及多款印度自製的精確導引空對地武器。此一突破將大幅降低印度在關鍵武器上對外國供應的依賴，提升國防自主實力。

相較之下，印度先前採購法製飆風（Rafale）戰機時，在原始碼的開放程度上即受到諸多限制，對後續整合印度本土武器系統造成挑戰。俄羅斯此次罕見地提出Su-57E完整軟體架構的存取權，無疑是對傳統軍火出口模式的一次顛覆性轉變，也凸顯了莫斯科爭取此筆訂單的決心。

對印度而言，這筆交易若能達成，不僅能實質強化其「自立印度」（Atmanirbhar Bharat）國家倡議，更能顯著減少對美國或歐洲軍事平台的依賴，完全符合新德里近年積極尋求更大戰略自主權的國家方針。同時，面對中國日益增長的空優，特別是殲20（J-20）匿蹤戰機的部署壓力，獲得可自主配置的第五代戰力至關重要。

對俄羅斯來說，這項合作則是在西方國家制裁加劇、國際市場空間受壓縮的背景下，一個極其重要的軍火出口機會，同時也能進一步鞏固並深化與印度之間長久以來的國防夥伴關係。戰略層面上，這筆交易將使印度能夠有效部署本土化配置的第五代戰機，以應對區域內日益複雜的空中挑戰。據悉，Su-57E在成本結構上也保持了相當的競爭力。

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