風向變？美援烏「反無人機心臟」優先供中東 引爆削弱基輔疑慮

美軍F-15戰機掛載「先進精確殺傷武器系統」（APKWS）火箭莢艙。此系統的關鍵引信原計劃援烏，現優先轉供中東美軍。（圖：@MergeNewsletter /Ｘ）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》4日獨家披露，川普政府將原先援烏克蘭的關鍵「反無人機心臟」技術，優先轉供中東美軍，此舉引爆外界對美國是否削弱援烏承諾的強烈質疑。

據報導，這批被轉向的「近炸引信」，是烏軍用以擊落俄無人機的地對空火箭核心組件。五角大廈稱，此為緊急保護中東美軍免於伊朗及葉門胡塞武裝無人機威脅的必要措施。

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該引信隸屬「先進精確殺傷武器系統」（Advanced Precision Kill Weapon System, APKWS），能使火箭精準近距引爆摧毀無人機。烏克蘭自2022年起運用此系統，美空軍則將其改裝於F-16等戰機，作為低成本反制手段。

與此同時，川普總統透露俄總統普廷警告將強硬反制烏方攻擊，使戰爭停火更顯渺茫。國防部長赫格塞斯不僅缺席北約援烏會議，更直言歐洲盟友應扛主要軍援責任，暗示美國戰略重心已轉向印太。

美國國會對此反應兩極。支持者認為五角大廈有權依緊急軍事支出法案調度，並考慮增產相關零件。但烏克蘭支持者痛批，此舉未解釋對烏防務的衝擊，質疑川普政府動機，擔心恐打擊基輔士氣。

前五角大廈高層瓦蘭德（Celeste Wallander）點出，此技術對烏克蘭與中東美軍同樣至關重要，凸顯全球防衛資源的稀缺窘境。此番軍援轉向，不僅牽動俄烏戰局，更考驗美國在全球戰略佈局上的平衡與信譽。

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