下一代直升機MV-75 美陸軍計畫2040年前購334架

近期美軍明確拍板，計畫在2040年前採購334架MV-75直升機。（貝爾公司官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍宣布旗下「未來長程突擊飛行器」（FLRAA）計畫的MV-75直升機，目標在2028年起以小批量生產方式展開交付，同時推進原型機測試，以利陸軍航空部隊加速換裝新機型。近期美軍更明確拍板，計畫在2040年前採購334架MV-75直升機，裝備在三個輕型作戰航空旅、三個重型或戰區航空旅、美國特種作戰司令部（USSOCOM）、初期訓練基地以及一支預計於2033年投入使用的專用醫療後送機隊。

軍聞網站「Army Recognition」報導，美陸軍曾說明，軍方計畫以先期小批量生產（low-rate production）、同時進行原型機測試的方式來加速交付MV-75型機。美陸軍和貝爾德事隆所簽訂的合約中，也包含允許陸軍在2027年展開小批量生產的選項，這讓整體期程能縮短二至三年。

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MV-75可搭載14名全副武裝士兵、巡航時速為520公里、戰鬥半徑為930至1480公里，其機身尺寸與V-22魚鷹式差距不大，但重量比14.4公噸的 V-22 輕了許多，發動機推力也較小。設計上MV-75也改善了V-22在官兵進行繩降任務時，容易被發動機熱氣和旋翼氣流影響的缺點，讓快速垂降效率可以大幅提高。

先前美國陸軍副參謀長並表示，首架FLRAA將部署於101空降師；陸軍並尋求加速FLRAA的交付，希望能提前至2028年。

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