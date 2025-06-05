「蜘蛛網」獵俄建奇功 澤倫斯基親授勳章表揚SBU特工

烏克蘭總統澤倫斯基（圖中）在向安全部門人員發表演說時，特別讚揚國安局（SBU）主導的「蜘蛛網行動」取得輝煌成果，有效打擊侵略者。（圖：烏克蘭總統辦公室）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基4日親自授勳，表揚成功執行「蜘蛛網行動」的國安局（SBU）特工；相關表揚影片亦同步公開，為保護特工身份，鏡頭僅拍攝受獎人員的背部身影，並未顯露其正面樣貌。

烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，澤倫斯基盛讚SBU「精采反擊」，重創俄羅斯多座境內空軍基地及戰略轟炸機隊，是捍衛烏克蘭、迫使俄國走向真正和平的關鍵一步。

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澤倫斯基在授勳儀式上強調，烏克蘭雖從不求戰，但依國際法及聯合國憲章，絕對擁有捍衛國家主權與人民安全的權利。「蜘蛛網行動證明，戰爭同樣對侵略者造成實質且慘痛的損失，這是恢復正義的體現。」他表示，烏克蘭將動用一切可用手段保護自己。

根據烏方初步戰果評估，俄軍在這次突襲中損失慘重。據報至少8架圖-95MS（Tu-95MS）戰略轟炸機、12架圖-22M3（Tu-22M3）超音速轟炸機，以及2架A-50空中預警機等關鍵軍機遭烏軍無人機擊中或嚴重毀損。

SBU也釋出部分行動影片，其中包含俄軍圖-95轟炸機遭FPV無人機鎖定的驚險畫面，作為行動成功的佐證之一。不過官方亦坦承，目前公布的影像資料尚非全貌，部分戰果仍待衛星照片等進一步確認。

報導指出，儘管「蜘蛛網行動」的完整戰果仍在核實中，但澤倫斯基高調表揚SBU特工並公開授勳影片，已強烈傳達烏克蘭打擊侵略者的決心。此行動的規模與初步成果，已對俄羅斯戰略潛力造成顯著影響。

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