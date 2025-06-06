玩真的！ 澎湖城鎮韌性演習要求嚴格 外國人面孔充斥

美軍出現在澎湖演習會場。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕演習視同作戰！以往演習大拜拜場面不復見，取而代之的是確實要求，同時外國人面孔充斥，顯示澎湖戰略地位重要性。澎湖5日舉行城鄉韌性演習，擔任督導官的行政院政務委員丶退役中將季連成直接點名各項疏失，毫不留情嚴格的口吻，讓參加演習人員都感受到中央積極備戰不求戰的決心。

5日舉行的城鄉韌性演習，首站前往西衞社區活動中心戰時民生必需品供需站，由於西衞是馬公第一大里，人口數7900餘人，季連成質疑只設一個供需站，根本不符合現實狀況，隨後更指著看板瓦斯行電話，直接詢問是否與澎湖縣政府簽約，戰時瓦斯由縣府接管，但瓦斯行表示沒有，季當場要求澎湖縣政府官員落實開口契約，以備戰時之需，並要求增設民生供需站。西衛里長藍銘洲都感到中央是玩真的。

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另外，全台灣都在舉城鄉韌性演習，離島澎湖卻出現金髮碧眼的外國記者，經詢問是來自英國天空電視台記者，否認是因為澎湖為第一戰區才來採訪，只表示剛好時間上安排，就前來澎湖拍攝，但外國面孔出現，讓演習更添緊張氣氛，兩岸之間的劍拔弩張，引發國際媒體重視。

除了英國天空電視台記者外，演習會場還有5位美國人，其中1人是東方面孔，傳出是美國在台協會高雄辦事處人員，另外則是美軍，位階都是士官，主要是觀察澎湖城鄉韌性演習優缺點，提供相關建議，但也落實澎湖駐在美軍的傳言，一場演習讓澎湖人神經都為之緊繃。

英國天空電視台，專門派人採訪澎湖城鄉韌性演習。（記者劉禹慶攝）

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