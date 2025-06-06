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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

普廷報復烏突襲轟炸機 告知川普並全面轟炸基輔整晚

2025/06/06 10:10

普廷6日展開報復行動，對烏首都基輔發射無數飛彈和無人機，進行持續轟炸。（圖取自美聯社）普廷6日展開報復行動，對烏首都基輔發射無數飛彈和無人機，進行持續轟炸。（圖取自美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭6月1日發動「蜘蛛網行動」，在俄境內以大批無人機攻擊多座軍用機場，造成41架俄羅斯軍機損毀，嚴重削弱俄羅斯核打擊力量。普廷則於6日展開報復行動，對烏首都基輔發射無數飛彈和無人機，進行持續轟炸。他並於行動前的美俄元首通話告知川普將堅決報復烏克蘭，雙方75分鐘通話並未促成和平。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭空軍6日在通訊平台Telegram表示，俄羅斯正從不同方向對烏克蘭首都基輔發射飛彈和無人機，基輔軍事管理機構負責人特卡欽科（Timur Tkachenko）表示，基輔多處傳出因為建築物因為墜落碎片和無人機攻擊起火，而烏克蘭當局正在試圖擊退俄軍的攻擊。

特卡欽科指控，俄羅斯無人機對住宅區發動攻擊，位於烏克蘭米昂斯基區（Solomyansky）的一棟大廈受損。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）也證實，至少有另外兩區傳出火災，而基輔的歐波倫 （Obolon）的防空系統已經啟動。

烏克蘭軍方1日在俄羅斯境內發動大膽、大規模的無人機攻擊，轟炸機場，3日再對連接克里米亞半島的克赤大橋（Kerch Bridge）發動水下攻擊。

另外，俄羅斯總統普廷在跟美國總統川普4日通話75分鐘，川普表示，儘管通話氛圍良好，但在促成和平方面尚未取得即時進展。他提到，普廷總統非常強烈表示，他必須就近期針對空軍基地的攻擊做出回應。

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