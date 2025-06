普廷報復烏突襲轟炸機 告知川普並全面轟炸基輔整晚

普廷6日展開報復行動,對烏首都基輔發射無數飛彈和無人機,進行持續轟炸。(圖取自美聯社)

〔記者吳哲宇/綜合報導〕烏克蘭6月1日發動「蜘蛛網行動」,在俄境內以大批無人機攻擊多座軍用機場,造成41架俄羅斯軍機損毀,嚴重削弱俄羅斯核打擊力量。普廷則於6日展開報復行動,對烏首都基輔發射無數飛彈和無人機,進行持續轟炸。他並於行動前的美俄元首通話告知川普將堅決報復烏克蘭,雙方75分鐘通話並未促成和平。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,烏克蘭空軍6日在通訊平台Telegram表示,俄羅斯正從不同方向對烏克蘭首都基輔發射飛彈和無人機,基輔軍事管理機構負責人特卡欽科(Timur Tkachenko)表示,基輔多處傳出因為建築物因為墜落碎片和無人機攻擊起火,而烏克蘭當局正在試圖擊退俄軍的攻擊。

特卡欽科指控,俄羅斯無人機對住宅區發動攻擊,位於烏克蘭米昂斯基區(Solomyansky)的一棟大廈受損。基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)也證實,至少有另外兩區傳出火災,而基輔的歐波倫 (Obolon)的防空系統已經啟動。

烏克蘭軍方1日在俄羅斯境內發動大膽、大規模的無人機攻擊,轟炸機場,3日再對連接克里米亞半島的克赤大橋(Kerch Bridge)發動水下攻擊。

另外,俄羅斯總統普廷在跟美國總統川普4日通話75分鐘,川普表示,儘管通話氛圍良好,但在促成和平方面尚未取得即時進展。他提到,普廷總統非常強烈表示,他必須就近期針對空軍基地的攻擊做出回應。

