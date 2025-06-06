法測試機動微型工廠 前線列印FPV無人機每小時造10架

法國陸軍近期與本土新創公司合作，使用機動微型工廠在前線地區製造第一人稱視角（FPV）無人機。（圖取自Per Se Systems）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕單位分散、自製無人機漸成顯學，法國陸軍近期與本土新創公司合作，使用機動微型工廠在前線地區製造第一人稱視角（FPV）無人機，藉此滿足戰場情監偵與後勤支援需求。

軍聞網站「Army Recognition」2日報導，在法國陸軍第17砲兵營主導下，創立於2023年的法國新創公司Per Se Systems，將其開發的自主機動微型工廠派往演訓地點進行實測，運用3D列印設備，快速生產、製造與組裝FPV無人機，藉此驗證其快速製程與後勤支援彈性。

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報導指出，機動微型工廠配備的發電機，可連續運行19小時，其3D列印設備僅需3小時，便可生產1架FPV；設備同時運作下，平均每小時約可製造10架FPV，效率驚人。此外，搭載微型工廠的拖車車廂，可由輕型戰術車輛牽引，還配有空調、排煙裝置與具備隱藏式照明的太陽能板，能充分適應複雜的前線作戰環境。

Per Se Systems開發的解決方案著重於緊急使用和營運韌性，使軍隊或工業合作夥伴能夠在靠近人力和技術資源的地方製造無人機，無需依賴固定基礎設施。正在研發的民用版本可以部署在車輛、城市區域或臨時建築中，以滿足即時的生產需求。該公司已在法國和海外申請了多項涉及整合和導引系統的專利，並表示計劃開發一款完全改進的國產版本，以取代原型中使用的中國產零件。

法國陸軍表示，鑑於無人機技術日新月異，加上烏俄、以哈戰爭戰訓經驗，凸顯小型無人機已成現代戰場頭號威脅，因此這項合作計畫有助於落實機動性、模組化和快速部署戰術製造能力等高強度作戰需求；也有望透過快速自主與分散式產製無人機，擺脫對傳統工業供應鏈的依賴，強化部隊的無人機戰力補充和作戰效率。

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