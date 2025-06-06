價格僅傳統飛彈10分之1！ 愛沙尼亞實測低成本C-UAS反無人機飛彈

愛沙尼亞的新創公司弗蘭肯堡科技近期推出了其「弗蘭肯堡Mk1」（Mark 1）廉價反無人機飛彈，這款採用固態火箭燃料的新產品已陸續投入實測，目標瞄準烏軍需求市場。（圖片取自弗蘭肯堡公司的Ｘ帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕目前市面主流且成功量產的低成本反無人機（C-UAS）系統為美國的「郊狼」（Coyote），不過位於愛沙尼亞的新創公司弗蘭肯堡科技（Frankenburg Technologies）近期也推出了其「弗蘭肯堡Mk1」廉價反無人機飛彈，這款採用固態火箭燃料的新產品已陸續投入實測，目標瞄準烏軍需求市場。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，為滿足無人機戰爭的迫切需求，特別是烏俄戰場上的烏軍，愛沙尼亞國防新創公司弗蘭肯堡科技，近期推出了其研製的低成本無人機攔截飛彈「弗蘭肯堡Mk1」，並開始進行了實際測試，以驗證接戰與攔截能力。該公司介紹，「弗蘭肯堡Mk1」是一款常規、快速、固體火箭燃料攔截飛彈，專門滿足當今無人機威脅而製造。

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弗蘭肯堡表示，其人工智慧導引飛彈系統「比傳統防空飛彈便宜10倍」，為面臨大量無人機威脅的國家提供了可行的選擇；未來也規劃了一套適合機動部署的緊湊型配置。（圖片取自弗蘭肯堡公司的Ｘ帳號）

該公司說明，採用新型固體火箭燃料發動機的「弗蘭肯堡Mk1」具備優異的加速性，並可運用機器影像軟體結合人工智慧（AI）自主科技，有效識別、追蹤與接戰空中目標。儘管目前射程僅約2公里、彈頭重約0.5公斤，不如刺針防空飛彈的6公里射程與2.3公斤彈頭，但仍足以破壞小型無人機結構，反制相應大小、成本的威脅。

弗蘭肯堡也聲稱，其人工智慧導引飛彈系統「比傳統防空飛彈便宜10倍」，為面臨大量無人機威脅的國家提供了可行的選擇。此外，該公司也為其設計了砲塔式的發射裝置，規劃一套系統配備2組飛彈單元及1個導引設備，構成了一個適合機動部署的緊湊型反無人機系統。

報導指出，這款新型飛彈系統完全由歐洲研發，旨在應對俄羅斯軍隊目前在烏克蘭使用的伊朗製造的「見證者」（Shahed, 音譯為沙赫德）無人機等廣泛威脅。該公司也已與烏克蘭政府達成協議，後續將再派往烏克蘭參與實戰測試，協助烏軍抵禦俄軍空襲威脅。

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