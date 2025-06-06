歐洲主導援烏會議 英投百億協訓烏軍、援助10萬架無人機

圖為德國總理梅爾茨（左）和北約秘書長馬克·呂特（右）。（圖取自美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕「烏克蘭國防聯絡小組」（UDCG）會議4日在比利時北約總部舉行，由英國防相希利與德國防長佩斯托瑞斯共同主持；英國宣布本財年結束前，將向烏國援助多達10萬架無人機，並額外投入2.47億英鎊（約新臺幣100億元）協訓烏軍。

本次會議有超過50國防長齊聚一堂，美國防長赫格塞斯未出席，只參與當日稍晚的北約防長會議，顯示英、德為主的歐洲國家，已取代美國，肩負起協調烏克蘭軍援的重責大任。

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希利在UDCG會後記者會指出，俄羅斯持續加強對烏克蘭的攻勢，批評俄國總統普廷「無意停火」；他並宣布英國將在明年3月以前，向烏克蘭提供10萬架各式無人機，提升烏軍無人機戰力。希利也宣布將額外提供2.47億英鎊資金，投入烏克蘭官兵協訓計畫。

烏克蘭防長烏梅洛夫透露，已向西方盟友提出暫名為「蘭斯坦工業投資倡議」（Ramstein Investment Initiative for Industry）的計畫。據此，烏國企業將可投資UDCG國家，而這些國家也可在烏國建立軍工廠，透過共同生產無人機、飛彈等裝備武器，並提供烏軍使用，提升烏國抗俄能量，也促進軍工產業復甦。

北約秘書長馬克·呂特（Mark Rutte）則於北約防長會議表示，北約各國國防部長就新的防禦能力目標達成共識，北約國防開支佔GDP比例將提升至5%，其中3.5%用於核心國防開支，1.5%用於國防和安全投資，例如基礎設施和工業。

他說，11年前北約承諾將每個國家GDP的至少2%用於國防，現在北約32個成員國中的大多數都有望在 2025 年達到或超過這一目標；針對赫格賽斯未參加UDCG會議，他說這些會議大多在歐洲舉行，因此美國官員不可能參加每一次會議。

另一方面，德國總理梅爾茨5日訪美，並首度會晤川普，除表達歐洲堅定支持烏克蘭的立場，也與美方討論關稅、跨大西洋關係與區域和國際安全議題。

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