中國外銷山寨版復仇者防空系統 飛弩-6A現蹤西非納米比亞

西非國家納米比亞在近期的一次閱兵式中，證實了中國製的「飛弩-6A」（FB-6A）近程防空飛彈車已交付該國武裝部隊。（圖片取自@jacquesfrd89032的Ｘ帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國軍工出口開始較勁俄國，逐漸伸入非洲第三世界國度。在西非國家納米比亞近期的一次閱兵式中，證實了中國製的「飛弩-6A」（FB-6A）近程防空飛彈車已交付該國武裝部隊；而該款防空系統的設計與配置方式，有如山寨版的美製AN/TWQ-1「復仇者」飛彈車。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，在最近的一次閱兵式上，納米比亞武裝部隊展示了中國製的「飛弩-6A」近程防空飛彈系統，該系統被安裝在陝西的SX2190越野卡車底盤上。

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值得注意的是，中國開發的「飛弩-6A」防空飛彈系統，在概念上高度仿照了美軍的AN/TWQ-1「復仇者」近程防空飛彈系統，不僅定位相同，連部件的構造設計都採用相同佈局，不過線條更為簡單粗糙。中國作為非洲國防供應商的角色不斷擴大，這種作為西方系統的廉價替代品，在該地頗受歡迎。

Lors d’un récent défilé militaire, les forces namibiennes ont dévoilé le système de défense aérienne à courte portée FB-6A, monté sur un châssis de camion tout-terrain robuste Shaanxi SX2190.Le FB-6A, développé par la Chine, est conçu d’après le système AN/TWQ-1 Avenger SHORAD. pic.twitter.com/Q2VfS8W1Al — jacques frédéric （@jacquesfrd89032） June 5, 2025

「飛弩-6A」它由兩個主要部件組成：1輛負責目標捕獲和追蹤的雷達車，以及1輛配備短程地對空飛彈的發射車；在部署上，1輛雷達車最多可指揮8輛飛彈車。「飛弩-6A」系統旨在攔截500至6000公尺範圍內的低空飛行飛機和無人機，最大攻擊高度約4500公尺，每輛發射車可以整合進指揮控制網路中或單獨部署，不過據稱後者的命中率會降低。

報導指出，此次納米比亞的採購案符合了該區域近來類似的發展趨勢，正如先前5月的報導，奈及利亞目前也正考慮採購由中國研發的「天龍」中程防空系統；面對不斷演變的空中威脅，奈及利亞空軍也已將擴展地面防空能力列為優先事項。

中國開發的「飛弩-6A」防空飛彈系統（右）在概念上，高度仿照了美軍的AN/TWQ-1「復仇者」近程防空飛彈系統（左），不僅定位相同，連部件的構造設計都採用相同佈局。（圖片來源:DVIDS、中新網/本報合成）

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