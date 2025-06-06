丹麥重新武裝 恢復義務役不分男女 首批女性7月入伍

丹麥國防部長波爾森近日正式宣布，首批18歲丹麥女性將於今年7月1日入伍，並於2026年開始訓練。圖為丹麥皇家海軍「埃斯本·斯納雷號」（L17）。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在美國總統川普似乎有意從歐洲防衛事務抽身，俄羅斯軍事威脅又與日俱增下，歐洲國家激烈討論是否恢復義務兵役制度。丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）去年宣布，擬擴大徵兵範圍，女性也必須服義務役，並將現行4個月役期延長到11個月。丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）近日正式宣布，首批18歲丹麥女性將於今年7月1日入伍。

軍聞網站「Defence 24」報導，波爾森昨日表示，將建立動員部隊、購買防空系統以及加速延長義務兵役制。他於丹麥憲法176週年演講中表示，歐洲已再次陷入戰爭，我們所知道的世界正在迅速變化。

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他說，這些挑戰要求在危機或戰爭爆發時建立新的動員部隊，部隊將由在普遍徵兵制中接受過軍事訓練的預備役軍人增援。

波爾森也宣布購買地面防空系統，這些設備將於2026年運抵丹麥。丹麥當局在21世紀初拆除了這類防禦基礎設施，當時認為柏林圍牆倒塌後丹麥不再面臨空襲風險。

部長宣布的第三項新措施，就是宣布加快義務兵役期從4個月延長至11個月的進程。最初，首批士兵將於2026年8月接受更長的訓練時間，現在新的起始日期是明年2月。

報導指出，丹麥憲法第81條規定：「所有具備武器能力的男性都有義務為保衛祖國做出個人貢獻。」丹麥當局先前宣布，也將對女性實行義務兵役制。首批18歲丹麥女性將於今年7月1日入伍。

丹麥女性徵兵制度上路後，丹麥將成為繼挪威和瑞典之後第3個要求女性在軍隊服役的歐洲國家。

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