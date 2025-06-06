台南市呼籲役男把握入營申請期限 確保兵源穩定

配合兵役制度改革及維護兵役公平，加強複檢程序役男身分認定驗證。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市配合中央政策，加強役男複檢程序，同時提醒今年度內政部役政司優先入營申請即將於6月9日截止受理，延緩入營受理自7月1日至11月28日止，有入營緩急需求者，務必把握時間至內政部役政司網站「役男入營時程申請系統」提出。

南市民政局表示，自去（2024）年起，94年次以後出生役男役期調整為1年，為配合兵役制度改革及維護兵役公平，經內政部檢討應啟動研修體位區分標準，加強複檢程序役男身分認定驗證，並制定更完整的 SOP以確保兵源穩定，杜絕不法「閃兵」歪風。

請繼續往下閱讀...

民政局表示，近代醫學科技進步，部分疾病已能有效治癒或控制，若僅依體（複）檢一次檢查數據判定體位，易造成役男投機取巧，不願積極就醫治療進而免服兵役等問題。其次，少子化問題已影響役男可徵集人數，在面臨兵源不足困境時，政府重新審視各體位標準。參考亞洲徵兵制國家政策，新加坡與南韓役男免役率極低，加上最近多起藝人利用不法方式取得不實診斷證明而免役，嚴重侵害兵役體檢公正性，顯示相關機制確實有檢討必要。

市長黃偉哲強調，兵役體檢的公正攸關國家兵源的穩定與充足，市府公務員均依法行政，任何人規避義務之不法行為，均應予以譴責並依法嚴辦。

民政局長姜淋煌表示，役期恢復1年為國家強化兵力結構的關鍵政策之一，配套修訂體位區分標準，亦是讓徵兵制度更具科學性與公正性的措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法