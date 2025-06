軍武圖輯》航行24萬海浬、飛行逾2.5萬小時 杜魯門號航艦光榮返美！

經歷8個月的遠征部署後,活躍於中東地區的美軍杜魯門號航艦,已於當地時間6月1日返抵美國維吉尼亞州的諾福克海軍基地,船員與飛行員們終於可以回家了!(圖片取自DVIDS)

劉宇捷/核稿編輯

〔記者劉宇捷/綜合報導〕經歷「繁榮衛士行動」及「莽騎兵行動」後,多事航艦杜魯門號(USS Harry S. Truman, CVN 75 )完成了8個月的中東戰鬥部署,於上週末返回美國諾福克海軍基地;此次部署,一共損失了3架F/A-18戰機及1次船損。此外,值得注意圖中美軍飛行衣的胸口識別設計,疑似為新款的樣式。

綜合美軍官方社群消息,日前活躍於中東地區的美軍杜魯門號航艦,已於當地時間6月1日返抵美國維吉尼亞州的諾福克海軍基地(Naval Station Norfolk),艦上部署的艦載機中隊也提前於5月29至31日返抵各海軍航空站,並受到親屬熱烈歡迎。在經歷8個月的遠征部署後,船員與飛行員們終於可以回家了!

請繼續往下閱讀...

5月25日,杜魯門號航艦於抵達國門前夕,進行補給海上,多架直升機飛抵杜魯門號。(圖片取自美國海軍艦隊的X帳號)

WATCH as @USSHARRYSTRUMAN sails home to Virginia following an eight-month deployment across U.S. 5th and 6th Fleet areas of operations, where it conducted combat operations in the Red Sea and exercises with NATO Allies. pic.twitter.com/ZXBsYzbwLH