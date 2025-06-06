軍武圖輯》航行24萬海浬、飛行逾2.5萬小時 杜魯門號航艦光榮返美！

經歷8個月的遠征部署後，活躍於中東地區的美軍杜魯門號航艦，已於當地時間6月1日返抵美國維吉尼亞州的諾福克海軍基地，船員與飛行員們終於可以回家了！（圖片取自DVIDS）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕經歷「繁榮衛士行動」及「莽騎兵行動」後，多事航艦杜魯門號（USS Harry S. Truman, CVN 75 ）完成了8個月的中東戰鬥部署，於上週末返回美國諾福克海軍基地；此次部署，一共損失了3架F/A-18戰機及1次船損。此外，值得注意圖中美軍飛行衣的胸口識別設計，疑似為新款的樣式。

綜合美軍官方社群消息，日前活躍於中東地區的美軍杜魯門號航艦，已於當地時間6月1日返抵美國維吉尼亞州的諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk），艦上部署的艦載機中隊也提前於5月29至31日返抵各海軍航空站，並受到親屬熱烈歡迎。在經歷8個月的遠征部署後，船員與飛行員們終於可以回家了！

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5月25日，杜魯門號航艦於抵達國門前夕，進行補給海上，多架直升機飛抵杜魯門號。（圖片取自美國海軍艦隊的Ｘ帳號）

WATCH as @USSHARRYSTRUMAN sails home to Virginia following an eight-month deployment across U.S. 5th and 6th Fleet areas of operations, where it conducted combat operations in the Red Sea and exercises with NATO Allies. pic.twitter.com/ZXBsYzbwLH — U.S. Fleet Forces （@USFleetForces） June 1, 2025

美國海軍艦隊指揮部（U.S. Fleet Forces Command）在其社群媒體表示，部署在杜魯門號艦上的第40艦載後勤支援中隊（VRC-40）的飛行員們，率先於29日離艦返抵諾福克航空站；第143戰鬥攻擊中隊（VFA-143）、第11戰鬥攻擊中隊（VFA-11）則於30日返抵諾福克航空站與奧西納航空站；最後第81戰鬥攻擊中隊（VFA-81）、第126空中指揮與控制中隊（VAW-126）的飛行員則於31日返回基地。

隸屬第1艦載機聯隊（CVW-1）的F/A-18戰機編隊返家。（圖片取自美國海軍艦隊的Ｘ帳號）

第11戰鬥攻擊中隊（VFA-11）的飛行員於30日返抵奧西納航空站，這是一張美式經典視角的歡迎照！（圖片取自美國海軍艦隊的Ｘ帳號）

值得注意的是，從各式飛行員的歸國照片中可見，部署的美軍飛行服似乎有了新的款式，隊徽及姓名呼號有別於過往的名牌，而是傾斜繡胸前。另外，英國駐美軍事官方也透露，此次隨艦遠征的人員還包括1名英國交流飛行員羅伯遜（Jake Robertson）中尉，從飛行服中可見兩國差異。

此次隨艦遠征的人員還包括1名英國交流飛行員羅伯遜（Jake Robertson）中尉，從飛行服中可見差異。（圖片取自@UKdefUS的Ｘ帳號）

第143戰鬥攻擊中隊（VFA-143）的飛行員返抵諾福克航空站。值得注意，圖中美軍飛行衣的胸口識別設計，疑似為新款的樣式。（圖片取自美國海軍艦隊的Ｘ帳號）

隨後，杜魯門號航艦於本月2日（當地時間1日）返抵諾福克的海軍碼頭，伴隨著打擊群的護衛艦一併歸來，美軍圖中可見，前來迎接的親屬擠滿了泊靠碼頭；這次他們不只是部署，而是完成了任務。

杜魯門號於本月2日（當地時間1日）返抵諾福克的海軍碼頭，艦上官兵帶著笑容再度踏上陸地。（圖片取自DVIDS）

回顧此次杜魯門號部署，該艦自去年9月啟航後，前往歐洲參加北海演習，之後再前往東地中海和紅海等中東地區，接替林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln, CVN 72）。在中東部署期間，杜魯門號分別參與了「繁榮衛士」航道保衛行動及「莽騎兵」打擊葉門行動，並在行動中意外損失了3架F/A-18戰機，及1次撞船事故，可謂多災多難。

杜魯門號航艦官兵於返家前，於飛行甲板上著裝列隊。（圖片取自DVIDS）

航艦官兵於「進出港部署」期間俯瞰港區，可見前來迎接的親屬擠滿了碼頭，受到熱烈歡迎。（圖片取自DVIDS）

美軍統計，杜魯門號航艦打擊群此次部署，一共飛行了超過1.3萬架次，累計飛行時間超過2.5萬小時，以及航程超過24萬海浬的非凡成就；後續，美軍規劃在不久將來，杜魯門號將開始進行核燃料替換與深度大修作業。

美軍統計，杜魯門號航艦打擊群此次部署共飛行了超過1.3萬架次，累計飛行時間超過2.5萬小時，以及航程超過24萬海浬的成就。（圖片取自DVIDS）

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