漢光41號演習下月登場 六軍團指揮官陳文星開管制會確保遂行

圖為第一作戰區澎防部所屬M60A3戰車，於去（2024）年漢光40號演習期間進行灘岸實彈射擊。（本報資料照，澎防部提供）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍下（7）月上、中旬將實施年度「漢光41號」演習，除將延續「無劇本演練」，民防體系、後備戰力動員等也將是實兵驗證重點。為使國軍部隊演訓順利，陸軍第3作戰區（六軍團）指揮官陳文星中將昨（6）日主持「漢光演習管制會議」，協同各單位主官逐一確認操演期間任務編組、兵力運用等各整備事項，確保任務執行順遂。

陳文星主持會議期間表示，漢光演習除依敵情發布狀況，誘導部隊演練外，並將驗證各項計畫可行性，提升部隊協同作戰與應變能力，讓演習更貼近實戰化。

請繼續往下閱讀...

陸軍三戰區（6軍團）指揮官陳文星中將6日主持「漢光演習管制會議」，研討操演任務編組、兵力運用等整備事項，確保任務執行順遂。（取自青年日報）

國軍今（2025）年的漢光41號演習，在兵推階段便以2027年為背景想定，並納入尚在換裝中的M142「海馬士」多管火箭系統、M1A2T主戰車及多型無人機等新式裝備；至於下月9日至18日的實兵驗證，將採取全員、全裝但部分實彈的模式，使各級部隊指揮官實戰化遂行演習想定及誘導，強化三軍部隊在我國本、外離島責任區的作戰能力。

國防部長顧立雄上（5）月接受本報專訪時指出，國防部現行演訓的具體變革主要有四，首先是實兵演習「無劇本、不掀底、不設想敵行動」；其次強調原兵歸原位，不做「虛擬調配」；同時注重連續性、連動性，要求兵力調度與行動相連結，並強調「實兵、實地、實時、實裝」演練等原則。

國防部長顧立雄日前接受本報專訪時表示，國防部現行演訓改革著重實兵演習「無劇本」、原兵歸原位，以及注重兵力調度緊扣作戰行動，以及「實兵、實地、實時、實裝」等原則。（本報資料照，記者張嘉明攝）

此外，漢光41號演習除將實施天數拉長到10天9夜外，也將結合「同心」、「自強」及「2025城鎮韌性」演習同步進行；其中今年參與漢光演習的後備軍人動員數將上看2萬人，並將有部分召員參與六軍團旗下步兵206旅的首度全旅動員，藉各式戰鬥、臨戰訓練，提升後備部隊戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法