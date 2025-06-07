曾是我空軍採購選項 瑞典宣布下訂AN/TPY-4預警雷達

美國空軍新一代陸基防空監視雷達AN/TPY-4。（洛克希德．馬丁官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕我國去（2024）年十月向美採購AN/TPS-77、AN/TPS-78兩型防空雷達，作為未能採購TPS-80、TPY-4雷達的替代方案，有效提升空軍早期預警能量；近期，美國國防承包商洛克希德．馬丁（Lockheed Martin） 宣布出售瑞典TPY-4雷達，使該國成為繼美、挪威後第三個使用國，強化其長程情監偵的機動部署能量。

洛馬4日官方新聞稿表示，瑞典國防物資管理局 （Försvarets materielverk, FMV）正式選定旗下的AN/TPY-4陸基防空雷達，預計後（2027）年交付手套雷達至該國，可強化瑞典國防軍監視低可視度無人機（Low Profile UAS）、彈道飛彈、海上船艦及衛星等潛在威脅的態勢感知、預警能量，並提升和北約（NATO）集體防禦體系的作業互通性。

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截至目前為止，AN/TPY-4雷達共獲三國採用，除了美國外，挪威和瑞典是目前唯二採購同型系統的外國暨北約成員國。（洛克希德．馬丁官網）

洛馬指出，在確定採購TPY-4雷達後，瑞典便確定成為繼美國、挪威後，第三個操作該系統的使用國，不過，全案確切的採購數量、金額等細節並未進一步揭露；而在此前，美國空軍早於2022年拍板採購、並於今（2025）年4月接收首套系統，挪威則是原先採購8套，後於去年9月行駛合約選擇權，增購11套之譜。

另一方面，我國先前也傳出有意採購同型雷達，但最終因預算限制而做出調整。軍事專家梅復興去年曾在專文中引述美知情人士說法證實，空軍起初預劃採購新一代的AN/TPS-80 G/ATOR（S波段）雷達、以及AN/TPY-4（L波段）雷達，但因預算有限才改買AN/TPS-78 ADCAP、AN/TPS-77兩型雷達。

AN/TPY-4雷達的偵蒐性能、範圍示意圖。（擷自洛馬官方文件）

AN/TPY-4雷達為洛馬新一代的「次世代陸基對空監控雷達」，屬主動電子掃描陣列（AESA）雷達。該系統搭載氮化鎵（GaN）雷達收發模組，最大掃描高度30.5公里，旋轉掃描下每分鐘6轉、偵蒐範圍555公里；固定掃描時則可偵蒐達1000公里遠，可「搜索」仰角38度至俯角6度內目標，「追蹤」仰角90度至俯角6度內目標。該系統還可由C-130、C-17運輸機、車輛、直升機、鐵路等工具運輸。

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