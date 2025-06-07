美空軍「忠誠僚機」實驗作戰隊編成 將成人、機整合架構新基石

美國國防公司Anduril上（5）月初率先公開的YFQ-44A型機。（美軍DVIDS網站）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍推動已久的「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）計畫，在今年賦予旗下兩架原型機正式編號後，上（5）月更相繼露出實機本體、宣告展開測試；近日，負責這項重任的「測試作戰隊」也正式編成，將成美軍忠誠僚機技術、人－機整合架構的發展基石。

美國空軍當地時間昨（6）日指出，負責忠誠僚機測試任務的「測試作戰隊」（Experimant Operation Unit, EOU）前（5）日於美國內華達州的奈利斯空軍基地（Nellis AFB, Nevada）舉辦編成儀式；這支在2023年以支隊（detachment）形式成立的專案小組，此後將隸屬美空軍第53聯隊，並升格為中隊（squadron）同級編制。

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擔負美空軍忠誠僚機測試任務的「測試作戰隊」（EOU）本月五日在內華達州的奈利斯空軍基地編成，並升格中隊同等編制。該隊隊徽下方的標語寫道「擊殺更多，傷亡更少」。（美國空軍第53聯隊官網）

美空軍表示，「測試作戰隊」除將執行忠誠僚機實機驗證，也將結合奈利斯基地的「虛擬作戰中心」（VWC）、「聯合測試暨訓練中心」（JITTC-N）模擬測試，持續精進忠誠僚機戰術、戰技及操作程序（TTP）。此外，該隊也將同步發展忠誠僚機與第五、第六代有人戰鬥機的協同戰術，成為新世代「人－機整合」（human-machine teaming）架構的基礎。

根據美空軍規劃，頭兩架YFQ-42A、YFQ-44A忠誠僚機原型機，未來預劃常駐加州比爾空軍基地（Beale AFB），並在奈利斯基地測試推進、航電系統，自主系統整合（autonomy integration）和地面控制介面（ground control interfaces）等項目。量產時程方面，美空軍預計明年財年（FY 2026）啟動首批機型（CCA Increment 1）量產，並接續發展第二代機型（Increment 2）。

圖為通用原子航空系統測試的首架YFQ-42A戰術無人機原型機。（美軍DVIDS網站）

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