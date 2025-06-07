抵禦敵軍攻擊 衡山、圓山指揮所耗資208萬元維持核生化系統

我國埋藏在地底下的「國家政軍中心」與「國軍聯合作戰指揮中心」將在今年投資208萬餘元，進行年度核生化防護系統維護，確保戰時正常運作。圖為蔡英文總統2016年6月視導衡山指揮所。（軍聞社）

〔記者劉宇捷／台北報導〕末日攻擊的影集是核生化武器戰的示警，抗輻射與化學物質的防護成為關鍵設施不能缺少的能力。據國防部公布的維護標案，我國埋藏在山腹內的「國家政軍中心」與「國軍聯合作戰指揮中心」將在今年投資208萬餘元，委託中科院進行年度核生化防護系統維護，確保戰時的政、軍中樞都能夠在「末日」下正常運作。

「國家政軍中心」即是俗稱的「圓山指揮所」，而「國軍聯合作戰指揮中心」即是大名鼎鼎的「衡山指揮所」，兩者都是埋藏在地底深處地下大型碉堡系統。

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根據政府電子採購網昨（6）日公告的最新一波決標公告，國防部政務辦公室將以「114年度國家政軍中心暨國軍聯合作戰指揮中心核生化防護系統」案為名，耗資208萬4200元委託中科院執行該系統的年度勞務維護案，履約日期已自今年2月18日起至12月底止；由於事涉國家高機敏地帶，故標案以指定廠商的「限制性招標」方式，直接授予中科院執行。

衡山指揮所位於國防部後方的山腹之內，是戰時的「國軍聯合作戰指揮中心」，藉由先進通訊系統，掌握全台即時軍情動態。（資料照）

衡山指揮所位於國防部後方的山腹之內，內部設有先進的通訊、視訊等指揮系統，可以與執行任務中的軍艦艦長、戰機飛行員通話，也可以與一定層級以上的作戰部隊指揮所連線對話，掌握即時軍情動態；海空軍作戰中心對於當前共軍的動態掌握，也會即時傳輸到衡山指揮所內。因此對各式防護、抗鑽地炸彈的需求，必當是不能輕忽的議題。

至於圓山指揮所其實同衡山指揮所都位於大直要塞區內，只是兩者相鄰、同樣位於山腹內。總統賴清德在擔任行政院長與副總統期間，曾配合任務需要，進入位於山腹內的國家政軍指揮中心。

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