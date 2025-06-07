【影】烏軍AGM-88「哈姆」飛彈摧毀俄國雷達系統 殘骸遭引燃噴射

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕烏軍使用AGM-88「哈姆」（HARM）飛彈壓制俄軍防空雷達已是常見的戰術，不過烏克蘭近期流傳的一段罕見影片顯示，AGM-88不僅使其失能，還可能透過了直接撞擊的方式，直接將俄軍的防空平台摧毀；只見影片中的載台爆炸後，俄軍飛彈的動力殘骸被引燃，不斷向前噴濺，並不斷彈出火光。

這則來自網路的影片由第三人稱視角無人機所拍攝，畫質雖然不佳無法清楚看見飛彈軌跡，但顯示俄軍的防空平台並未運作攔截，似乎已被癱瘓，接著就被命中產生爆炸，與此同時俄軍載台上的防空飛彈也被引燃，向前「大爆射」並在撞擊地面後彈出許多火光。

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軍聞網站《Defence Blog》報導指出，烏國媒體說明這是次襲擊是由一架來自第39戰術航空旅的Su-27戰機，整合使用美國提供的AGM-88（HARM）反輻射飛彈所致，行動是為了支援掩護一支攻擊戰鬥機群行動。而被攻擊的俄軍防空系統很可能是「山毛櫸」（Buk）或「道爾」（Tor），這兩者都同時整合彈藥與追蹤雷達在一個載台上。

烏克蘭一段罕見影片顯示，AGM-88「哈姆」反輻射飛彈透過直接撞擊的方式，將俄軍的防空平台摧毀，只見載台爆炸後，彈藥被引燃不斷向前噴濺，同時彈出火光。（圖片擷取自@RealAirPower1、@VictorKvert2008的Ｘ帳號/本報合成）

由於軍援烏克蘭所使用的是傳統的AGM-88型號，僅以壓制、癱瘓為目的，並不具備永久破壞性，因此此次攻擊行動很可能為AGM-88（HARM）壓制並直接撞擊，使得俄軍彈藥爆炸摧毀平台；而美軍目前所使用的新版AGM-88E（AARGM）飛彈，則以攻擊摧毀為目的，即使敵方雷達在被攻擊前關閉電磁波發射，甚至開始移動，AARGM仍能透過主動雷達波導引精準命中。

報導指出，這個影片相當罕見，儘管烏軍自2022年中期開始使用AGM-88（HARM）飛彈，但因為整合難度和所採用的戰術，確認為HARM飛彈成功打擊的錄影記錄非常難得。

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