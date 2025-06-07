國防祕辛》軍方曾魔改「勝利女神」為對地飛彈 下場是變「自由落體」

我國目前擁有可源頭打擊的地對地彈道飛彈，早期的型號是由天弓飛彈研改而成。圖為弓三飛彈發射畫面。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化源頭打擊能力，嚇阻中國對台冒進的軍事行動，軍方近年已研發丶量產及部署各型的長程飛彈，其中包括數量日益增多的彈道飛彈丶地對地巡弋飛彈，反制共軍的作戰能量，相較起95丶96年台海飛彈危機期間的戰力窘迫，現在是已有相當程度的能力進行有效反制。

1995丶1996年，中國分別發射東風系列彈道飛彈到台灣北部丶南部外海，意圖威懾台灣民心丶封鎖我對外航道，為了因應共軍作戰威脅，軍方曾密運多管火箭系統到外島，希望在傳統重砲之外，還可多一些反制武器的選項。

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另外一個應急做法，則是將天弓防空飛彈進行改裝，使其在某些項目能具備對地攻擊彈道飛彈的能力，中科院團隊當年緊急應變，成立專案小組，將一批原本是專職防空丶攔截共機的天弓防空飛彈，在加裝了外購的陀螺儀等相關配備之後，成為應急的基本型對地飛彈，同時密運到「國之北疆」的東引部署，但當年這批應急改裝的對地飛彈，不僅射程不足，射擊的精度也不如人意，政治意義大於實質作戰效果。

已除役的勝利女神力士型防空飛彈。（資料照，記者洪美秀攝）

熟悉飛彈部隊運作的退役將領還透露，其實在應急改裝天弓飛彈為對地攻擊飛彈的前幾年，軍方就曾用「勝利女神力士型」防空飛彈進行改裝測試，希望讓其成為能夠打到中國大陸軍事基地的對地攻擊飛彈。但他說，改裝歸改裝，現實歸現實，當年在缺乏關鍵技術及相關裝備的助力，完全達不到預期的作戰目標及效果，「就算打出去，也只是自由落體而已」。

勝利女神力士飛彈最早是因為1958年的八二三砲戰，美軍擔心中國戰機挑釁，因此將一個部署在阿拉斯加的飛彈營所有人員裝備，整批運到北部的林口擔任協防任務，我國陸軍在1959年成立飛彈部隊，全面接收美軍的力士飛彈，正式進入飛彈時代，1971年美軍再度軍援台灣第二個力士營，部署在高雄岡山。

1960年之後，陸軍陸續引進中低空防禦的鷹式飛彈，與專司高空防禦的勝利女神飛彈搭配，配合防空快砲形成完整的防空火網，前後總共部署了四個營。

勝利女神力士飛彈在台灣服役時間將近四十年，1996年除役時，當時中科院已經完成天弓一、二型飛彈的研發工程，並且開始少量部署在北台灣。

勝利女神力士飛彈及天弓防空飛彈，先後被改裝成具有對地攻擊能力的彈道飛彈，但是兩者命運大不同，勝利女神力士飛彈的改裝案以失敗告終，而用天弓飛彈研改為彈道飛彈的計畫，經過了1995年及1996年台海危機的應急改裝期之後，仍然持續精進研改，並且達到射程及射擊精準度的作戰要求，軍方核定量產部署，相關性能至今都還持續精進當中。

95丶96台海危機之後，軍方持續進行研發彈道飛彈的計畫，中科院當時投入逾60億元經費，投入400餘位科研人員，以「靶彈計畫」為代號進行彈道飛彈的研製，在前總統陳水扁任內完成飛行丶射擊驗證，最後更下決心進行量產。

曾任中科院要職的退休官員曾形容說，「靶彈計畫」研發的是台灣第一次自製的最大口徑飛彈，當時飛彈的直徑為1公尺丶高度10公尺，前總統陳水扁就曾到九鵬基地的坑道裡進行「另類閱兵」，他形容：阿扁總統和陪同的邱義仁祕書長看到靶彈（台灣自製彈道飛彈）龐然豎立丶碩大無朋的英姿時，驚訝之色溢於言表。

天弓三型飛彈目前仍在量產當中，性能更強大的「強弓一型」飛彈已經通過作戰測評及小批量生產驗證，攔截高度可達70公里。圖為天弓三型飛彈最高可抵抗至少35G的過載（F-16戰機9G已接近上限），有利於飛彈在高速進行急轉向的運動性能，全程跟監目標。（圖片擷取自中科院影片）

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