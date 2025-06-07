老公當完換太太當！ 美飛行員夫婦輪流接棒駐韓F-16聯隊指揮官

駐韓空軍第8聯隊於上周迎來了新任女指揮官凱瑟琳·蓋特克（左），並與前任指揮官彼得·卡薩斯基斯（右）握手致意。（圖片取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕軍職夫婦輪流接任同一單位的指揮官，是多麼難得的事！而這個真實故事就發生在駐韓美軍身上，據美軍消息表示，駐韓空軍第8聯隊於上周迎來了新任女指揮官凱瑟琳·蓋特克（Kathryn Gaetke），而他的丈夫馬修·蓋特克（Matthew Gaetke）於1年多前也領導了該聯隊，兩人都是F-16飛官出身，成為罕見夫妻前後領導同單位的趣聞。

凱瑟琳·蓋特克的丈夫馬修·蓋特克（右）於1年多前也領導了第8聯隊。圖為他接受第7航空隊司令戴維·艾弗森（左）中將表揚，並將職務交給卡薩斯基斯。（圖片取自DVIDS）

據美軍《星條旗報》報導，駐韓空軍第8戰鬥機聯隊於上月30日時，在韓國群山基地（KUNSAN AFB）的交接儀式上，凱瑟琳·蓋特克接替了彼得·卡薩斯基斯（Peter Kasarskis）上校的職務，成為該聯隊的新任女指揮官，約有150名美軍參加了這場交接儀式。

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而有趣的是，彼得·卡薩斯基斯的前任指揮官馬修·蓋特克，即是凱瑟琳·蓋特克的丈夫，兩人相隔一年多，前後接任第8戰鬥機聯隊指揮官。蓋特克夫婦結婚23年，也都是F-16飛行員出身，此前他們還都先後擔任過駐烏山基地的第51作戰隊大隊長，因此是這對指揮官夫婦第2次輪流領導同一單位。

蓋特克夫婦都是F-16飛行員出身，此前他們還都先後擔任過駐烏山基地的第51作戰隊大隊長。圖為凱瑟琳·蓋特克擔任大隊長時飛行F-16戰機。（圖片取自DVIDS）

美軍指出，目前駐韓美軍正進行重大的組織調整，第8戰鬥機聯隊的大部分飛機和人員將被調至總部位於烏山的第7航空隊，並重組韓國第二個由31架F-16戰機組成的超級中隊（一般中隊為22架左右）。目前統計，已約有1000名空軍官兵從群山基地調至烏山基地，遷移預計會在10月完成。

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