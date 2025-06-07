軍人優先登機禮遇是誰的點子...軍方：「由上而下」指示研議

軍人搭國籍航空優先登機禮遇，是賴清德總統指示國防部研議支持國軍行動的其中一項措施，未來會繼續推出更多敬軍政策。（圖：取自賴總統臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕交通部長陳世凱及國防部長顧立雄6日共同宣布，7月1日起，軍人在國內機場搭乘6國籍航空國際線航班可享優先登機禮遇，軍眷部分則列入下一階段研議對象。這項對軍人的禮遇措施引發各界討論及好奇，究竟是誰的點子？

軍方高層官員今天透露，這項禮遇措施的發想，是「由上而下」，指示國防部與相關部會進行研議的，而且不會只有這一項，在今年九三軍人節前，預料還會有更多的敬軍及政策優惠措施進行規劃，各項交通票券優惠的措施也在評估當中。

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官員說，賴清德總統上後，就多次指示國防部長顧立雄要研議各項對軍人待遇丶福利及結合社會各界的敬軍措施，以實際行動提高對軍人的支持，搭乘國籍航空國際線航班可享優先登機禮遇，就是其中的一項措施。

賴總統也在個人臉書專頁上寫著：向國軍致敬！7月起，軍人搭乘國籍航空優先登機。國軍在國土的每一個角落，全天候待命、保家衛國，非常辛苦，值得全體國人的尊敬與支持。在他上任後，就指示顧立雄部長，要結合不同部會，全方位研議對軍人支持方案，表達政府的支持和感謝。

賴總統表示，交通部與國防部共同宣布，從今年7月1日起，現役軍人搭乘國籍航空公司的國際線航班，就可以享有「優先登機」的禮遇。雖然這樣的政策看似平凡，卻是對國軍的肯定，不僅提升官士兵的榮譽感與地位，更是政府結合民間，用具體行動感謝軍人為國奉獻的最佳例證。政府會持續給國軍各項支持，在未來，也會有更多敬軍政策陸續推出，讓我們一起為國軍加油，當國軍最堅實的後盾！

交通部長陳世凱及國防部長顧立雄6日於松山機場共同宣布，7月1日起，軍人在國內機場搭乘6國籍航空國際線航班可享優先登機禮遇。（資料照，記者田裕華攝）

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