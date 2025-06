中國殲-36的新視角證實諸多推測！ 拍攝者卻遭控洩密依法送辦

最新被拍攝到的中國殲-36(J-36)正面照片顯示,其機背進氣口與雙座並排的駕駛艙明顯可見,證實更多有關該機的論述。(圖片取自@clashreport的X帳號/本報編輯)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕隨著試飛次數與第三方觀察越來越多,有關中國殲-36(J-36)戰鬥攻擊機的「概念圖像」也越來完整。最新被拍攝到的一張照片顯示,殲-36的正面地停視角曝光,其機背進氣口與雙座並排的駕駛艙明顯可見,證實更多有關該機的論述;然而,中國媒體的最新消息卻指出,拍攝該照片的民眾因涉嫌洩露敏感訊息,已被依法處理。

社群媒體近日流傳一張有關殲-36戰機的最新照片,這是該機第一次有地面視角露出。從最新照片可見,殲-36的正面外型相當寬扁,在一旁地勤人員的陪襯下,凸顯其介於重型戰鬥機與戰術轟炸機的體型大小。

中國民眾所發布未經剪裁的翻攝原圖。中國當局認為,拍攝者洩露了敏感軍事訊息,而將其依法送辦。(圖片取自@clashreport的X帳號)

而有別於過往的機腹或側面視角,從正面可清楚看見駕駛艙為雙座左右並排,中間看似帶有支撐柱,證實了推論的雙座配置;此外,位於機背的中央進氣口從正視來看也相當巨大且明顯,目前不清楚這樣設計是否會對飛行員跳傘逃生產生影響;而值得注意中央進氣口後方向上開啟的板子,疑似為減速板之一,另外兩片應分別位於機翼兩側。

軍聞網站《THE WARZONE》也分析,從畫面中可見機腹彈艙門為開啟狀態,顯示該機在大型腹部武器艙兩側,還配置有兩個較小的武器艙,這兩個輔助艙特別適用於空對空飛彈和小型導引空對地武器,這樣一來寬敞的中央彈艙就可以容納更大的負載,包括超大型的防區外武器等。

然而不幸的是,在該照片開始流傳議論後,中國媒體《央廣軍事》隨即在社群報導,照片的拍攝者魏姓民眾因洩露了敏感軍事訊息,而在今日被依法送辦。

中國國家安全部指稱,自由從業者魏某在參觀某景區時,使用長焦鏡頭拍攝到遠處的敏感軍事設施。出於好奇心和炫耀心理,魏某將所拍攝的照片發布在自己的社交媒體帳號上,當時魏某並未意識到風險,儘管照片是在景區拍攝,但畫面中的軍事設施屬於敏感軍事資訊,隨意拍攝和傳播此類照片,很可能導致國家軍事機密洩露,最終魏某被依法處理。

